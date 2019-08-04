В Туле проходит выставка собак: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина

По итогам дня будут выбраны чемпионы по версии независимых кинологических объединений и Федерации служебного собаководства.

В загородном комплексе «Петушки» в эти минуты проходят сразу две выставки собак всероссийского и регионального масштаба.

Здесь собрались представители пород, которые могут стать чемпионами Федерации служебного собаководства и чемпионы по версии независимых кинологических объединений. Выступления продлятся до 17.00.

Выставки организованы клубом собаководов «Альянс» и союзом любителей животных «Алиса». Наш фотокорреспондент Дмитрий Дзюбин посетил мероприятие и запечатлел самых фотогеничных четвероногих участников.