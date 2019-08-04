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В Туле проходит выставка собак: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле проходит выставка собак: фоторепортаж

По итогам дня будут выбраны чемпионы по версии независимых кинологических объединений и Федерации служебного собаководства.

В загородном комплексе «Петушки» в эти минуты проходят сразу две выставки собак всероссийского и регионального масштаба.

Здесь собрались представители пород, которые могут стать чемпионами Федерации служебного собаководства и чемпионы по версии независимых кинологических объединений. Выступления продлятся до 17.00.

Выставки организованы клубом собаководов «Альянс» и союзом любителей животных «Алиса». Наш фотокорреспондент Дмитрий Дзюбин посетил мероприятие и запечатлел самых фотогеничных четвероногих участников.

 

Галерея
Выставка собак в Высоком, Фото: 1
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Выставка собак в Высоком, Фото: 4
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Выставка собак в Высоком, Фото: 6
Выставка собак в Высоком, Фото: 7
Выставка собак в Высоком, Фото: 8
Выставка собак в Высоком, Фото: 9
Выставка собак в Высоком, Фото: 10
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Выставка собак в Высоком, Фото: 12
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Выставка собак в Высоком, Фото: 14
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Выставка собак в Высоком, Фото: 35
Выставка собак в Высоком, Фото: 36
Выставка собак в Высоком, Фото: 37
Выставка собак в Высоком, Фото: 38
Выставка собак в Высоком, Фото: 39
Выставка собак в Высоком, Фото: 40
Выставка собак в Высоком, Фото: 41
Выставка собак в Высоком, Фото: 42
Выставка собак в Высоком, Фото: 43
Выставка собак в Высоком, Фото: 44
Выставка собак в Высоком, Фото: 45
Выставка собак в Высоком, Фото: 46
Выставка собак в Высоком, Фото: 47
Выставка собак в Высоком, Фото: 48
Выставка собак в Высоком, Фото: 49
Выставка собак в Высоком, Фото: 50
Выставка собак в Высоком, Фото: 51
Выставка собак в Высоком, Фото: 52
Выставка собак в Высоком, Фото: 53
Выставка собак в Высоком, Фото: 54
Выставка собак в Высоком, Фото: 55
Выставка собак в Высоком, Фото: 56
Выставка собак в Высоком, Фото: 57
Выставка собак в Высоком, Фото: 58
Выставка собак в Высоком, Фото: 59
Выставка собак в Высоком, Фото: 60
Выставка собак в Высоком, Фото: 61
Выставка собак в Высоком, Фото: 62
Выставка собак в Высоком, Фото: 63
Выставка собак в Высоком, Фото: 64
Выставка собак в Высоком, Фото: 65
Выставка собак в Высоком, Фото: 66
Выставка собак в Высоком, Фото: 67
Выставка собак в Высоком, Фото: 68
Выставка собак в Высоком, Фото: 69
Выставка собак в Высоком, Фото: 70
Выставка собак в Высоком, Фото: 71
Выставка собак в Высоком, Фото: 72
Выставка собак в Высоком, Фото: 73
Выставка собак в Высоком, Фото: 74
Выставка собак в Высоком, Фото: 75
Выставка собак в Высоком, Фото: 76
Выставка собак в Высоком, Фото: 77
Выставка собак в Высоком, Фото: 78
Выставка собак в Высоком, Фото: 79
Выставка собак в Высоком, Фото: 80
Выставка собак в Высоком, Фото: 81
Выставка собак в Высоком, Фото: 82
Выставка собак в Высоком, Фото: 83
Выставка собак в Высоком, Фото: 84
Выставка собак в Высоком, Фото: 85
Выставка собак в Высоком, Фото: 86
Выставка собак в Высоком, Фото: 87
Выставка собак в Высоком, Фото: 88
Выставка собак в Высоком, Фото: 89
Выставка собак в Высоком, Фото: 90
Выставка собак в Высоком, Фото: 91
Выставка собак в Высоком, Фото: 92
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:12 0
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