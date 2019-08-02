Карта расположения треног в Тульской области с 5 по 8 августа

Сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области опубликовали информацию о размещении треног с 5 по 6 августа.

Инспекторы напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД. Будьте осторожны, не превышайте скорость, берегите себя и тех, кто находится рядом с вами.