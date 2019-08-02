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На набережной Упы в Туле открылся большой скейтпарк
Фото Дмитрия Дзюбина.

На набережной Упы в Туле открылся большой скейтпарк

В честь открытия на площадке состоялись соревнования «ТУЛА GRAND OPENING», на которые съехались спортсмены из десятка городов России – 21 команда.

Скейтпарк на Пролетарской набережной стал вторым для Тулы, первая площадка расположена в Центральном парке. В отличие от нее, скейтплощадка на набережной является профессиональной — с бетонным покрытием.

В новом скейтпарке есть все для полноценных тренировок, в том числе экстремальных: разноуровневые перила, плаза, мэнуал-бокс, кинковые перила, бэнки, квотеры и даже боул (имитация бассейна). Высота некоторых фигур достигает двух метров, что позволят отрабатывать трюки и начинающим, и профессиональным райдерам.

Как отметил председатель комитета по спорту Тульской области Николай Ивашков, этот скейтпарк — один из лучших в ЦФО. Он же выразил надежду, что благодаря ему Тула станет центром скейтбординга.

Площадки для занятий на скейтборде есть не в каждом городе. Житель Орла Сергей Стебаков отмечает, что в поисках лучших мест для тренировок приходится ехать в соседние города:

Сергей Стебаков

- Туле очень повезло. Скейтпарк замечательный. Я катаюсь на скейте 14 лет и уверенно могу сказать, что здесь все сделано на высшем уровне. Скейтбординг — это уличный вид спорта, но, как правило, в условиях города занятия мешают прохожим и более травмоопасны как для спортсмена, так и для проходящих мимо. На специализированной площадке, покрытой бетоном, меньше убивается скейтборд и сам спортсмен меньше травмируется.

Напомним, строительство скейтпарка в Туле на набережной началось в середине июня, инициатором проекта стал губернатор Алексей Дюмин. За полтора месяца была создана площадка в 1,5 тыс. квадратных метров. Строительство скейтпарка обошлось в 18 млн рублей. Средства на это пошли из внебюджетных источников.

Авторы проекта заявляют, что парк прослужит достаточно долго — для работ использовался износостойкий материал.

Денис Мархасин

Денис Мархасин

- Скейтпарк предназначен для всех и рассчитан на любой уровень катания. Здесь есть препятствия разных уровней, и каждый райдер найдет подходящие для отработки разных трюков. Проект был разработан специально для Тулы с учетом ландшафта и пожеланий тульских скейтеров. Кстати, кататься тут можно не только на скейтбордах, но еще на роликах, самокатах и велосипедах BMX. В разработке проекта принимали участие наши сотрудники, которые сами являются скейтбордистами, – рассказал гендиректор ООО «Цех» Денис Мархасин.

На «Тула GRAND OPENING» приехала 21 команда из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Новокузнецка, Нижнего Новгорода, Сергиева Посада и других городов. Также состоялись одиночные выступления любителей экстрима.

Галерея
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 1
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 2
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 3
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 4
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 5
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 6
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 7
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 8
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 9
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 10
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 11
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 12
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 13
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 14
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 15
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 16
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 17
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 18
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 19
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 20
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 21
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 22
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 23
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 24
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 25
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 26
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 27
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 28
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 29
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 30
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 31
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 32
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 33
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 34
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 35
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 36
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 37
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 38
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 39
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 40
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 41
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 42
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 43
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 44
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 45
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 46
На набережной Упы в Туле открылся бетонный скейтпарк, Фото: 47
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:48 +3
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