В Тульском кремле археологи ищут остатки древнего Успенского собора

Фото Сергея Старикова

В самом центре Тульского кремля cотрудники Института археологии Российской академии наук (РАН) приступили к раскопкам. Помимо изучения древнего культурного слоя ученые рассчитывают найти остатки фундамента Успенского собора, который стоял на этом месте в XVII веке. После окончания исследований из раскопа сделают археологическое музейное окно площадью 50 кв. м и глубиной около 2,5 м. Работы планируется завершить в октябре.

По словам научного сотрудника института археологии РАН Олега Прошкина, в Москве, в Российском государственном архиве древних актов, есть сделанная в 1741-1742 гг. немцами-топографами карта. Из нее и стало известно относительно точное местонахождение Успенского собора. Кроме того, здесь проводилась георадарная съемка.

Олег Прошкин – То, что собор здесь находился, — это 100% гарантия. Но нам нужно нашим раскопом попасть так, чтобы найти остатки фундамента его алтарной части. Это будет очень интересно для конечного результата создания окна. Чтобы посетители всё видели, чтобы какая-то архитектура читалась красивая. Насколько это удастся, пока сложно сказать, — я думаю, что на 75% мы должны попасть.

Археологи рассчитывают на большое количество находок, которые они потом передадут в тульский музей. Это могут быть как предметы быта, так и остатки оружия, предметов религиозного культа, ведь люди жили на этом месте с XVI века.

Пока что известно, что археологическое окно будет находиться внутри наземного стеклянного сооружения. Подобные окна есть в Московском Кремле и в некоторых городах Европы. Там люди могут не только посетить музей, но и спуститься вниз, чтобы «попасть» в XVII век.

Напомним, это уже не первые раскопки на территории Тульского кремля. Найденные археологами предметы можно увидеть в музее археологии.