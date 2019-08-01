У оказавшегося на улице дедушки Миши нашлись родные

Хорошие новости пришли к нам из Плавска! После публикации на Myslo с просьбой подтвердить личность мужчины нашлись его сестра и племянница.

73-летний Михаил Петрович Сухарьков оказался на улице, без документов. Его приютила добрая женщина. Для восстановления документов были нужны люди, которые могли бы подтвердить личность Михаила Петровича.

Спасибо всем за отклики! Депутат Тульской облдумы Галина Алешина дала нам контакты женщины, которая знает Михаила Сухарькова и может подтвердить его личность. А еще нашлись родные дедушки.

– Большое вам спасибо за помощь в поиске родных и знакомых дедушки Миши, — пишет Мария Бычкова, которая обращалась в редакцию Myslo с просьбой о помощи. — Нашлась его родная сестра и племянница, они живут в Омске. Дедушка думал, что сестра умерла давно, она старше дедушки, а ему самому 73. Сестра тоже думала, что Михаил Петрович погиб, связи с ним не было. Рассказала, что даже ходила к какой-то гадалке, та сказала, что Михаила Петровича нет в живых. Свечки за него ставила как за покойного. Сестра и племянница изъявили желание забрать его в Омск, но пока не знаем, поедет ли он. Сестра сама инвалид, не ходит, нуждается в постоянном уходе. Но, безусловно, теперь с получением документов не должно возникнуть никаких проблем. В общем, всё решилось благополучно!