Туляку предложили заменить пластиковые окна и... пригрозили убить его семью

Фото svoiokna-orel.ru.

В редакцию Myslo обратился житель Тулы Эльдар (имя изменено). По словам мужчины, 31 июля он был в гостях у мамы, и в это время ей позвонили на городской телефон. Собеседник на том конце провода предложил поучаствовать в госпрограмме и заменить пластиковые окна со скидкой в 40%. При этом «продажник» заявил, что является представителем одной из известных в Туле оконных компаний.

«Мама сказала, что надоели: звонят с этим предложением уже раз в шестой за последние полгода. Я взял трубку и попросил звонившего представиться, назвать должность, организацию и объяснить, что он хочет. После этого у меня спросили, мол, „ты дурачок, столько вопросов задавать?“. Я думаю — ничего себе, какой интересный стиль продаж!» — рассказал Эльдар.

После непродолжительной словесной перепалки «представитель компании» начал материться, и мужчина положил трубку. Но вскоре телефон зазвонил снова. На этот раз предлагавший поставить окна человек продиктовал адрес мамы Эльдара с номером квартиры и пригрозил, что сейчас туда приедут люди, которые всех убьют.

Наш читатель, по его словам, не желая разговаривать с неадекватным человеком, снова положил телефонную трубку. После новых звонков Эльдару пришлось отключить городской телефон.

«Затем я позвонил в организацию, которую они называли, продиктовал те данные, которые мне озвучил мужчина, и спросил, работают ли у них такие люди. Там ответили, что нет, и добавили, что я за сегодняшний день уже шестой, кому так звонят и предлагают заменить окна. После этого я вызвал полицию. Они взяли с меня объяснительную и уехали», — заключил Эльдар.

По мнению Эльдара, скорее всего, это были мошенники. Просто на этот раз они не успели дойти до предложения «оплатить аванс, так как очень много желающих» или продиктовать номер банковской карты «для срочного перечисления субсидии».