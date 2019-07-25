Туляков просят помочь опознать мужчину

Из письма Марии следует, что дедушке 73 года, последние два года он не имеет места жительства, у него больные ноги. В таком тяжелом состоянии он был вынужден скитаться по улицам.

– Сразу говорю, дед не пьющий от слова совсем, – пишет Мария. – Одна добрая женщина взяла дедушку под свою опеку, на свой страх и риск привела с улицы домой, накормила и оставила у себя. Сейчас пытается восстановить его документы для дальнейшего лечения и определения дедушки в какое-либо учреждение для проживания.

Родственников у него нет, связаться не с кем. Зовут дедушку Сухарьков Михаил Петрович, он уроженец города Плавска Тульской области, родился 15 июля 1946 года. По его воспоминаниям, жил на улице Свободы, дом №1 или 2.

Для восстановления документов нужны люди, которые могут подтвердить личность Михаила Петровича.

Нужны люди, которые его помнят. Он проживал в Плавске до начала 80-х годов. Денег никаких не нужно, всё есть.

Если вы узнали Михаила Петровича Сухарькова и можете помочь в восстановлении его документов, электронная почта Марии есть в редакции.