Могут ли туляки расплачиваться поврежденными монетами

Если у монеты мелкие царапины и потертости, но при этом первоначальная форма не изменилась, вы имеете полное право расплачиваться ею в магазине.

Другая ситуация, если повреждения серьезные. Если монета погнулась, сплющилась, надпилена, на ней есть отверстие, но при этом она сохранила не менее 75% своей массы, то такие деньги в банке поменяют. Монету оплавленную или поменявшую цвет под воздействием высокой температуры или агрессивной среды также должны принять в банке для обмена. Но только в том случае, если удастся установить, что монета была выпущена Банком России. Если же монета потеряла свое изображение, увы, банк ее не примет.

Обратите внимание: обмен поврежденных денег должен производиться бесплатно и без ограничения суммы в любом коммерческом банке. При отказе клиенты могут обращаться с жалобами в Банк России. Удобнее всего направить обращение в электронном виде. Для этого необходимо зайти на сайт www.cbr.ru и выбрать раздел «Интернет-приемная Банка России».