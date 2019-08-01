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Пенсионерка из Тульской области выиграла в лотерею квартиру за 2 миллиона
Серафима Акимова на фото вторая справа.

Пенсионерка из Тульской области выиграла в лотерею квартиру за 2 миллиона

Выигрыш Серафима Ивановна решила забрать деньгами.

Жительница Тульской области Серафима Акимова выиграла в «Жилищной лотерее». Об этом сообщила пресс-служба Столото.
 

По итогам розыгрыша женщина стала обладательницей квартиры стоимостью 2 000 000 рублей. Выигрыш Серафима Ивановна решила забрать деньгами: часть денег оставить себе на ремонт, а остальные подарить дочке и внукам.

 
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:53 +7
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