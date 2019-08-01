Серафима Акимова на фото вторая справа.
Пенсионерка из Тульской области выиграла в лотерею квартиру за 2 миллиона
Выигрыш Серафима Ивановна решила забрать деньгами.
Жительница Тульской области Серафима Акимова выиграла в «Жилищной лотерее». Об этом сообщила пресс-служба Столото.
По итогам розыгрыша женщина стала обладательницей квартиры стоимостью 2 000 000 рублей. Выигрыш Серафима Ивановна решила забрать деньгами: часть денег оставить себе на ремонт, а остальные подарить дочке и внукам.
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