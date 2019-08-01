Пенсионерка из Тульской области выиграла в лотерею квартиру за 2 миллиона

Серафима Акимова на фото вторая справа.

Жительница Тульской области Серафима Акимова выиграла в «Жилищной лотерее». Об этом сообщила пресс-служба Столото.

По итогам розыгрыша женщина стала обладательницей квартиры стоимостью 2 000 000 рублей. Выигрыш Серафима Ивановна решила забрать деньгами: часть денег оставить себе на ремонт, а остальные подарить дочке и внукам.