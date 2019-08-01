День физкультурника в Туле: полная афиша спортивного праздника

Праздник начнется с зарядки с участием спортсменов ПФК «Арсенал», баскетбольного клуба «Арсенал», волейбольного клуба «Тулица».

На площади Ленина развернутся спортивные площадки и зоны мастер-классов. Участников праздника ждут:

эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Семейные старты»;

площадка SNAG-гольфа для детей от Центра ментального фитнеса Т. Поповой;

мастер-классы по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, функциональному многоборью, мастер-класс школы бега для взрослых ILoveSuperSport; мастер-класс и показательные тренировки Тульского теннисного центра им. Анны и Романа Сокол, «Академии тенниса А. Островского»;

финал соревнований по стритболу «Оранжевый мяч»;

блиц-турнир по ростовым шахматам, турнир по русским шашкам, соревнования по скиппингу «Веселый кенгуру», скандинавской ходьбе, беговелу, городошному спорту, греко-римской борьбе;

турнир по боксу Тула-Михайловск;

соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт»;

фотозона: работа инстапринтера #Физкультпривет, ростовые куклы, аквагрим;

фитнес-квест;

площадка «Веселые старты» для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

работа Центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». Финал конкурса «Фитнес-марафон «ГТО»;

спортивная программа футбольных клубов «Лайк», «Торнадо», «Спартак Юниор», «Детской академии Д. Аленичева»;

работа площадок Тульской региональной ассоциации фитнеса, красоты и здоровья: интерактивные зоны с тренажерами, зона «Есть Вкусно и Полезно», «Вкусное здоровье», презентация завода спортивного оборудования.

На сцене пройдет концертная программа с участием спортсменов спортивных школ города и мастер-классы ведущих фитнес-клубов.

В это же время на Казанской набережной состоится турнир по летнему хоккею.

Для каждого участника заготовлены бесплатная вода и стильный браслет «Физкульт-приветТула», для детей — кислородные коктейли! Вас ждут лотереи, конкурсы, подарки, розыгрыш футболок, мячей ПФК «Арсенал», БК «Арсенал», ВК «Тулица».

Начало спортивного праздника — в 10.00.

Приходите!