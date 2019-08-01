День физкультурника в Туле: полная афиша спортивного праздника
10 августа в Туле пройдет большой праздник, приуроченный ко Всероссийскому дню физкультурника.
Праздник начнется с зарядки с участием спортсменов ПФК «Арсенал», баскетбольного клуба «Арсенал», волейбольного клуба «Тулица».
На площади Ленина развернутся спортивные площадки и зоны мастер-классов. Участников праздника ждут:
- эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Семейные старты»;
- площадка SNAG-гольфа для детей от Центра ментального фитнеса Т. Поповой;
- мастер-классы по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, функциональному многоборью, мастер-класс школы бега для взрослых ILoveSuperSport; мастер-класс и показательные тренировки Тульского теннисного центра им. Анны и Романа Сокол, «Академии тенниса А. Островского»;
- финал соревнований по стритболу «Оранжевый мяч»;
- блиц-турнир по ростовым шахматам, турнир по русским шашкам, соревнования по скиппингу «Веселый кенгуру», скандинавской ходьбе, беговелу, городошному спорту, греко-римской борьбе;
- турнир по боксу Тула-Михайловск;
- соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт»;
- фотозона: работа инстапринтера #Физкультпривет, ростовые куклы, аквагрим;
- фитнес-квест;
- площадка «Веселые старты» для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- работа Центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». Финал конкурса «Фитнес-марафон «ГТО»;
- спортивная программа футбольных клубов «Лайк», «Торнадо», «Спартак Юниор», «Детской академии Д. Аленичева»;
- работа площадок Тульской региональной ассоциации фитнеса, красоты и здоровья: интерактивные зоны с тренажерами, зона «Есть Вкусно и Полезно», «Вкусное здоровье», презентация завода спортивного оборудования.
На сцене пройдет концертная программа с участием спортсменов спортивных школ города и мастер-классы ведущих фитнес-клубов.
В это же время на Казанской набережной состоится турнир по летнему хоккею.
Для каждого участника заготовлены бесплатная вода и стильный браслет «Физкульт-приветТула», для детей — кислородные коктейли! Вас ждут лотереи, конкурсы, подарки, розыгрыш футболок, мячей ПФК «Арсенал», БК «Арсенал», ВК «Тулица».
Начало спортивного праздника — в 10.00.
Приходите!
Как в Туле отметили День физкультурника в прошлом году, смотрите в нашем материале и галерее: