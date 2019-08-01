новости
новости
Регистрация
День физкультурника в Туле: полная афиша спортивного праздника

День физкультурника в Туле: полная афиша спортивного праздника

10 августа в Туле пройдет большой праздник, приуроченный ко Всероссийскому дню физкультурника.

Праздник начнется с зарядки с участием спортсменов ПФК «Арсенал», баскетбольного клуба «Арсенал», волейбольного клуба «Тулица».

На площади Ленина развернутся спортивные площадки и зоны мастер-классов. Участников праздника ждут:

  • эстафеты и подвижные игры для детей и взрослых «Семейные старты»;
  • площадка SNAG-гольфа для детей от Центра ментального фитнеса Т. Поповой;
  • мастер-классы по пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, функциональному многоборью, мастер-класс школы бега для взрослых ILoveSuperSport; мастер-класс и показательные тренировки Тульского теннисного центра им. Анны и Романа Сокол, «Академии тенниса А. Островского»;
  • финал соревнований по стритболу «Оранжевый мяч»;
  • блиц-турнир по ростовым шахматам, турнир по русским шашкам, соревнования по скиппингу «Веселый кенгуру», скандинавской ходьбе, беговелу, городошному спорту, греко-римской борьбе;
  • турнир по боксу Тула-Михайловск;
  • соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт»;
  • фотозона: работа инстапринтера #Физкультпривет, ростовые куклы, аквагрим;
  • фитнес-квест;
  • площадка «Веселые старты» для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
  • работа Центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». Финал конкурса «Фитнес-марафон «ГТО»;
  • спортивная программа футбольных клубов «Лайк», «Торнадо», «Спартак Юниор», «Детской академии Д. Аленичева»;
  • работа площадок Тульской региональной ассоциации фитнеса, красоты и здоровья: интерактивные зоны с тренажерами, зона «Есть Вкусно и Полезно», «Вкусное здоровье», презентация завода спортивного оборудования.

На сцене пройдет концертная программа с участием спортсменов спортивных школ города и мастер-классы ведущих фитнес-клубов.

В это же время на Казанской набережной состоится турнир по летнему хоккею.

Для каждого участника заготовлены бесплатная вода и стильный браслет «Физкульт-приветТула», для детей — кислородные коктейли! Вас ждут лотереи, конкурсы, подарки, розыгрыш футболок, мячей ПФК «Арсенал», БК «Арсенал», ВК «Тулица».

Начало спортивного праздника — в 10.00.

Приходите!

Как в Туле отметили День физкультурника в прошлом году, смотрите в нашем материале и галерее:

Галерея
День физкультурника в Туле, Фото: 1
День физкультурника в Туле, Фото: 2
День физкультурника в Туле, Фото: 3
День физкультурника в Туле, Фото: 4
День физкультурника в Туле, Фото: 5
День физкультурника в Туле, Фото: 6
День физкультурника в Туле, Фото: 7
День физкультурника в Туле, Фото: 8
День физкультурника в Туле, Фото: 9
День физкультурника в Туле, Фото: 10
День физкультурника в Туле, Фото: 11
День физкультурника в Туле, Фото: 12
День физкультурника в Туле, Фото: 13
День физкультурника в Туле, Фото: 14
День физкультурника в Туле, Фото: 15
День физкультурника в Туле, Фото: 16
День физкультурника в Туле, Фото: 17
День физкультурника в Туле, Фото: 18
День физкультурника в Туле, Фото: 19
День физкультурника в Туле, Фото: 20
День физкультурника в Туле, Фото: 21
День физкультурника в Туле, Фото: 22
День физкультурника в Туле, Фото: 23
День физкультурника в Туле, Фото: 24
День физкультурника в Туле, Фото: 25
День физкультурника в Туле, Фото: 26
День физкультурника в Туле, Фото: 27
День физкультурника в Туле, Фото: 28
День физкультурника в Туле, Фото: 29
День физкультурника в Туле, Фото: 30
День физкультурника в Туле, Фото: 31
День физкультурника в Туле, Фото: 32
День физкультурника в Туле, Фото: 33
День физкультурника в Туле, Фото: 34
День физкультурника в Туле, Фото: 35
День физкультурника в Туле, Фото: 36
День физкультурника в Туле, Фото: 37
День физкультурника в Туле, Фото: 38
День физкультурника в Туле, Фото: 39
День физкультурника в Туле, Фото: 40
День физкультурника в Туле, Фото: 41
День физкультурника в Туле, Фото: 42
День физкультурника в Туле, Фото: 43
День физкультурника в Туле, Фото: 44
День физкультурника в Туле, Фото: 45
День физкультурника в Туле, Фото: 46
День физкультурника в Туле, Фото: 47
День физкультурника в Туле, Фото: 48
День физкультурника в Туле, Фото: 49
День физкультурника в Туле, Фото: 50
День физкультурника в Туле, Фото: 51
День физкультурника в Туле, Фото: 52
День физкультурника в Туле, Фото: 53
День физкультурника в Туле, Фото: 54
День физкультурника в Туле, Фото: 55
День физкультурника в Туле, Фото: 56
День физкультурника в Туле, Фото: 57
День физкультурника в Туле, Фото: 58
День физкультурника в Туле, Фото: 59
День физкультурника в Туле, Фото: 60
День физкультурника в Туле, Фото: 61
День физкультурника в Туле, Фото: 62
День физкультурника в Туле, Фото: 63
День физкультурника в Туле, Фото: 64
День физкультурника в Туле, Фото: 65
День физкультурника в Туле, Фото: 66
День физкультурника в Туле, Фото: 67
День физкультурника в Туле, Фото: 68
День физкультурника в Туле, Фото: 69
День физкультурника в Туле, Фото: 70
День физкультурника в Туле, Фото: 71
День физкультурника в Туле, Фото: 72
День физкультурника в Туле, Фото: 73
День физкультурника в Туле, Фото: 74
День физкультурника в Туле, Фото: 75
День физкультурника в Туле, Фото: 76
День физкультурника в Туле, Фото: 77
День физкультурника в Туле, Фото: 78
День физкультурника в Туле, Фото: 79
День физкультурника в Туле, Фото: 80
День физкультурника в Туле, Фото: 81
День физкультурника в Туле, Фото: 82
День физкультурника в Туле, Фото: 83
День физкультурника в Туле, Фото: 84
День физкультурника в Туле, Фото: 85
День физкультурника в Туле, Фото: 86
День физкультурника в Туле, Фото: 87
День физкультурника в Туле, Фото: 88
День физкультурника в Туле, Фото: 89
День физкультурника в Туле, Фото: 90
День физкультурника в Туле, Фото: 91
День физкультурника в Туле, Фото: 92
День физкультурника в Туле, Фото: 93
День физкультурника в Туле, Фото: 94
День физкультурника в Туле, Фото: 95
День физкультурника в Туле, Фото: 96
День физкультурника в Туле, Фото: 97
День физкультурника в Туле, Фото: 98
День физкультурника в Туле, Фото: 99
День физкультурника в Туле, Фото: 100
День физкультурника в Туле, Фото: 101
День физкультурника в Туле, Фото: 102
День физкультурника в Туле, Фото: 103
День физкультурника в Туле, Фото: 104
День физкультурника в Туле, Фото: 105
День физкультурника в Туле, Фото: 106
День физкультурника в Туле, Фото: 107
День физкультурника в Туле, Фото: 108
День физкультурника в Туле, Фото: 109
День физкультурника в Туле, Фото: 110
День физкультурника в Туле, Фото: 111
День физкультурника в Туле, Фото: 112
День физкультурника в Туле, Фото: 113
День физкультурника в Туле, Фото: 114
День физкультурника в Туле, Фото: 115
День физкультурника в Туле, Фото: 116
День физкультурника в Туле, Фото: 117
День физкультурника в Туле, Фото: 118
День физкультурника в Туле, Фото: 119
День физкультурника в Туле, Фото: 120
День физкультурника в Туле, Фото: 121
День физкультурника в Туле, Фото: 122
День физкультурника в Туле, Фото: 123
День физкультурника в Туле, Фото: 124
День физкультурника в Туле, Фото: 125
День физкультурника в Туле, Фото: 126
День физкультурника в Туле, Фото: 127
День физкультурника в Туле, Фото: 128
День физкультурника в Туле, Фото: 129
День физкультурника в Туле, Фото: 130
День физкультурника в Туле, Фото: 131
День физкультурника в Туле, Фото: 132
День физкультурника в Туле, Фото: 133
День физкультурника в Туле, Фото: 134
День физкультурника в Туле, Фото: 135
День физкультурника в Туле, Фото: 136
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
День физкультурникаТула10 августаафиша

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Могут ли туляки расплачиваться поврежденными монетами
Могут ли туляки расплачиваться поврежденными монетами
Въезд в Тулу через Красные ворота расширят
Въезд в Тулу через Красные ворота расширят
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.