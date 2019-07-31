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Погода в Туле 1 августа: до +19 градусов, дождь и ветер

Погода в Туле 1 августа: до +19 градусов, дождь и ветер

Синоптики обещают пониженное давление и облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +6 до +11, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +1
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