Погода в Туле 1 августа: до +19 градусов, дождь и ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +6 до +11, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.