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Где в Туле отключат электроэнергию 1 августа

Где в Туле отключат электроэнергию 1 августа

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Осташева, 1-51 (нечётн.), 2-14, 24-44 (чётн.),
  • Пролетарская набережная, 5-16,
  • ул. Пролетарская, 33, 31, 1, 9, 39,
  • Демидовская плотина, 18, 37, 41, 14, 39,
  • ул. Епифанская, 28, 30,
  • ул. К. Маркса, 28, 38,
  • ул. Баженова, 5, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 30,
  • ул. Батищева, 20, 20-а, 20-б,
  • пер. Л. Чайкиной, 6-10 (чётн.), 3, 5, 8-а,
  • ул. Л. Чайкиной, 2-14 (чётн.), 5-17-а (нечётн.),
  • ул. Дементьева, 39, 40, 41, 50, 52, 54,
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 1-39 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
  • ул. Кольцевая, 1-15 (нечётн.), 1-а,
  • ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • ул. Белоусова, 34-60 (чётн.),
  • пр-д Школьный, 1-64, 64-а,
  • ул. Советская, 57, 55, 59, 55-а, 55-б, 55-д,
  • ул. Менделеевская, 1, 3,
  • ул. Шишкова, 19-37 (нечётн.), 14-28 (чётн.),
  • 13-й пр-д, 20, 21, 22, 23,
  • ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 74-а, 74, 73,
  • ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.),
  • 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 2, 4,
  • 2-й Волоховский пр-д, 1-20,
  • ул. 2-я Овражная,
  • ул. 3-я Волоховская, 20,
  • ул. Болдина, 51-55 (нечётн.),
  • ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2-6 (чётн.),
  • ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
  • ул. 3-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 22-70 (чётн.),
  • п. Рудаково: ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а,
  • ул. Комсомольская, 22, 24, 26,
  • ул. Победы, 19-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • ул. Скуратовская, 39-87 (нечётн.).
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:00 +1
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