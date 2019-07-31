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Юный тульский шахматист Вадим Мугенов выступит на турнире в Анапе

Юный тульский шахматист Вадим Мугенов выступит на турнире в Анапе

В Тульской шахматной гостиной завершились соревнования по классическим шахматам среди детей до 13 лет.

Лучшим в возрастной категории до 9 лет стал Максим Никонов (5.5 очков из 9), с аналогичным результатом победу в категории «дети до 11 лет» одержал Михаил Ивасюк, а приз за лучший результат среди девочек достался Сюзанне Мкртчян (5 очков из 9).

Софья Беспалова (6 очков из 9) заняла 3-е место в общем зачете. Второе место завоевал Максим Абросимов (7 из 9), а победителем соревнований стал Вадим Мугенов с великолепным результатом 8.5 очков из 9 возможных.

Каждый участник был награжден грамотой и памятным подарком от Российской шахматной федерации, а победители и призеры получили денежные призы и медали. Победитель соревнований будет представлять Тулу на шахматном турнире, который пройдёт в Анапе с 1 по 10 сентября. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:45 +5
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