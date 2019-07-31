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В августе в приёмной тульского правительства пройдут юридические консультации

В августе в приёмной тульского правительства пройдут юридические консультации

Специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России ответят на вопросы граждан.

Приём будут вести представители различных служб, ведомств, профессиональных и общественных объединений.

  • 1 августа, с 15.00 до 18.00 – управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области,
  • 5 августа, с 10.00 до 13.00 – министерство строительства Тульской области,
  • 6 августа, с 15.00 до 18.00 –  Тульская областная адвокатская палата,
  • 7 августа, с 15.00 до 18.00 – Государственная жилищная инспекция Тульской области,
  • 8 августа, с 15.00 до 18.00 – Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»,
  • 9 августа, с 10.00 до 13.00 – министерство промышленности и науки Тульской области,
  • 12 августа, с 10.00 до 13.00 – министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области,
  • 13 августа, с 15.00 до 18.00 – Тульская областная адвокатская палата,
  • 14 августа, с 15.00 до 18.00 – Комитет по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области,
  • 15 августа, с 15.00 до 18.00 – Управление ФССП по Тульской области,
  • 16 августа, с 11.00 до 13.00 – Комитет Тульской области по тарифам,
  • 19 августа, с 10.00 до 13.00 – Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области,
  • 20 августа, с 15.00 до 18.00 – Тульская областная адвокатская палата,
  • 21 августа, с 15.00 до 18.00 – Министерство культуры Тульской области,
  • 22 августа, с 15.00 до 18.00 – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области,
  • 23 августа, с 11.00 до 13.00 – Министерство здравоохранения Тульской области,
  • 26 августа, с 10.00 до 13.00 – Государственная жилищная инспекция Тульской области,
  • 27 августа, с 15.00 до 18.00 – Тульская областная адвокатская палата,
  • 28 августа, с 15.00 до 18.00 – Комитет Тульской области по спорту,
  • 29 августа, с 15.00 до 18.00 – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации,
  • 30 августа, с 10.00 до 13.00 – Министерство образования Тульской области.

Предварительная запись по телефону: 30-62-75.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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