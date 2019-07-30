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В Алексинском районе стали чаще пропадать грибники

В Алексинском районе стали чаще пропадать грибники

Почти каждый день сотрудники МЧС получают сообщения о потерявшихся любителях «тихой охоты».

В Алексинском районе участились случаи пропаж грибников. Как пишут «Алексинские вести», этот вопрос стал одним из основных на оперативном совещании в местной администрации. Люди теряются в окрестных лесах почти каждый день – многие самостоятельно звонят в службу спасения, об исчезновении других в полицию сообщают родственники.

В минувшее воскресенье три москвички, отправившись в лес за грибами, забыли зарядить мобильные телефоны, зато прихватили с собой ракетницу. Заблудившись, женщины сбрасывали звонки спасателей, опасаясь окончательно «посадить» телефонные аккумуляторы. Подать сигнал с помощью ракетницы они тоже не решались.

Поиски потерявшихся любительниц «тихой охоты» вели сотрудники МЧС, полицейские и волонтёры, территорию «прочесывали» на квадроциклах с радиопеленгаторами. Поздним вечером женщин благополучно нашли, с ними всё в порядке.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +4
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