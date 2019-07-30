Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Специалисты дадут разъяснения по вопросам действующего законодательства, помогут составить претензию или исковое заявление.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает бесплатные консультации для граждан в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Все желающие смогут получить разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в области розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.

При наличии подтверждающих документов сотрудники Управления помогут составить претензию в адрес продавца или проект искового заявления, расскажут, как разрешить сложившуюся ситуацию и объяснят основные аспекты потребительских правоотношений.

Консультации пройдут во вторник, 6 августа, с 9 до 18 часов по адресам: