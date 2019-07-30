Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ
Специалисты дадут разъяснения по вопросам действующего законодательства, помогут составить претензию или исковое заявление.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает бесплатные консультации для граждан в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Все желающие смогут получить разъяснения по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в области розничной торговли, услуг связи, медицинских, финансовых, бытовых, туристских, жилищно-коммунальных, образовательных и иных услуг.
При наличии подтверждающих документов сотрудники Управления помогут составить претензию в адрес продавца или проект искового заявления, расскажут, как разрешить сложившуюся ситуацию и объяснят основные аспекты потребительских правоотношений.
Консультации пройдут во вторник, 6 августа, с 9 до 18 часов по адресам:
- Тула, пр-т Ленина, д. 63,
- Алексин, пл. Ленина, д. 8,
- Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- Суворов, ул. Ленина, д. 12,
- Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- Ефремов, пл. Красная, д. 1.