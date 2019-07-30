новости
новости
Регистрация
Военные инженеры построят в Тульской области шесть новых мостов

Военные инженеры построят в Тульской области шесть новых мостов

По инициативе Алексея Дюмина работы будут проведены в текущем году.

На еженедельном оперативном совещании глава региона проконтролировал исполнение своих поручений. Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что по инициативе главы региона военнослужащие Минбороны смонтируют в Тульской области шесть новых мостовых сооружений. 

Уже идут работы по строительству мостов через реки Алитовка и Осетр в Веневском районе. Задействовано 20 единиц техники и 45 человек личного состава. В августе планируется приступить к работам в Куркинском, Кимовском и Плавском районах.

Первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин рассказал, что в октябре мемориал «Защитникам неба Отечества» будет принят в муниципальную собственность. Подготовлена проектная документация на его капитальный ремонт. В этом году планируется заменить облицовку лицевой стороны мемориала, а в следующем – продолжить работы на тыльной части и благоустроить территорию.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 0
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещание у губернаторастроительство мостовремонт дорогвоенные строителипоручения Алексея Дюмина
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексинском районе стали чаще пропадать грибники
В Алексинском районе стали чаще пропадать грибники
На Калужском шоссе в Туле столкнулись четыре легковушки
На Калужском шоссе в Туле столкнулись четыре легковушки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.