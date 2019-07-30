Военные инженеры построят в Тульской области шесть новых мостов

По инициативе Алексея Дюмина работы будут проведены в текущем году.

На еженедельном оперативном совещании глава региона проконтролировал исполнение своих поручений. Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что по инициативе главы региона военнослужащие Минбороны смонтируют в Тульской области шесть новых мостовых сооружений.

Уже идут работы по строительству мостов через реки Алитовка и Осетр в Веневском районе. Задействовано 20 единиц техники и 45 человек личного состава. В августе планируется приступить к работам в Куркинском, Кимовском и Плавском районах.

Первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин рассказал, что в октябре мемориал «Защитникам неба Отечества» будет принят в муниципальную собственность. Подготовлена проектная документация на его капитальный ремонт. В этом году планируется заменить облицовку лицевой стороны мемориала, а в следующем – продолжить работы на тыльной части и благоустроить территорию.