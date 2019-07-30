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Массовая гибель пчел в Тульской области: пасечники получат выплаты из областного бюджета
Фото из архива Myslo.

Массовая гибель пчел в Тульской области: пасечники получат выплаты из областного бюджета

Компенсацию должны выплатить в этом году.

29 июля Алексей Дюмин провел личный прием граждан. Губернатор отметил, что в нескольких регионах страны произошла массовая гибель пчел. Эта проблема актуальна и для Тульской области. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что пчеловоды обращаются и к нему лично, и в профильные ведомства. Они пишут, что пчелы гибнут из-за обработки полей пестицидами.

Губернатор рассмотрел обращения заявителей из Каменского, Веневского и Богородицкого районов.

Алексей Дюмин сообщил, что в правительство региона поступило более ста обращений от пчеловодов.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев доложил, что все случаи гибели пчел зафиксированы комитетом ветеринарии, составлены подтверждающие акты. Управление Роспотребнадзора проводит проверки по соблюдению правил применения пестицидов сельскохозяйственными предприятиями.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев отметил, что ряд предприятий уже привлечены к административной ответственности за нарушение данных правил.

Дмитрий Миляев доложил, что по поручению Алексея Дюмина проработан вопрос оказания финансовой поддержки пчеловодам в связи с возникшей ситуацией за счет средств областного бюджета. По его словам, выплаты будут произведены в текущем году.

Министр предложил принять ряд мер для развития отрасли пчеловодства. В частности, ввести на постоянной основе меры финансовой поддержки отрасли, принять региональный закон о пчеловодстве.

Алексей Дюмин поддержал представленные предложения, а кроме того рекомендовал главам администраций районов обеспечить эффективное взаимодействие между сельскохозяйственными производителями и пчеловодами, назначить лиц, ответственных за организацию такого взаимодействия, а также рассмотреть возможность выделения земельных участков пчеловодам для выращивания медоносных культур.

Помимо этого губернатор отметил необходимость усиления мер ответственности за нарушения правил применения пестицидов и ядохимикатов.

Глава региона обратился к прокуратуре Тульской области с просьбой держать ситуацию на особом контроле.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:32 +4
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