Банк России рассказал о новой схеме мошенничества от лжебанкиров

«Уважаемый клиент! Мы проводим мотивированный опрос среди своих клиентов, участвуя в котором, Вы получаете денежные бонусы. Вы один из немногих счастливчиков, которые могут выиграть главный приз – 100 000 рублей». Стоит ли участвовать в такой «лотерее», рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Письма подобного содержания всё чаще получают граждане на почту якобы от банков. Мошенники, как правило, прячутся за названиями различных банков, а обещанные призы могут быть один другого лучше: автомобиль, миллион, квартира.

От жертвы требуется только одно – перейти по ссылке с «опросом». А дальше события могут развиваться по разным сценариям.

Например, перейдя по ссылке, вы откроете доступ вирусной программе к своему компьютеру или смартфону. Или там действительно может оказаться что-то похожее на опрос, по прошествии которого вам будет предложено ввести персональные данные и данные своей карты якобы для перевода денежного приза. Разумеется, после того как «счастливчик» вводит всю необходимую информацию, никаких денег он не получает, а аферисты, получив доступ к карте, опустошают ее.

Щедрые предложения, поступающие от неизвестных лиц в интернете или на почту, обещания приза, потому что «вас выбрала система» или потому что вы «золотой» клиент банка, должны насторожить. Если желание поверить в чудо настолько велико, позвоните в банк и уточните, проводит ли он такие лотереи или опросы.

Чтобы сохранить свои финансы, соблюдайте нехитрые правила: не передавайте незнакомцам персональные данные, не открывайте письма от неизвестных отправителей и не переходите по ссылкам из них; установите на компьютер и мобильные устройства надежную антивирусную программу. Это обезопасит их от вредоносных фишинговых программ, с помощью которых мошенники крадут персональные и платежные данные.