Погода в Туле 29 июля: жарко, ветрено и небольшой дождь

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе сохранится переменная облачность. Днём местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер северной четверти, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +14 до +19 градусов, днём жарко – от +23 до +28. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.