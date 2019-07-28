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Погода в Туле 29 июля: жарко, ветрено и небольшой дождь
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 29 июля: жарко, ветрено и небольшой дождь

Синоптики прогнозируют переменную облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе сохранится переменная облачность. Днём местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер северной четверти, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +14 до +19 градусов, днём жарко – от +23 до +28. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +1
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