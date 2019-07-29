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Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров
Фото и видео Сергея Старикова

Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров

На месте происшествия работали не менее шести пожарных расчетов.

Поздно вечером, 28 июля, на ул. Победы в поселке Рудаково загорелся заброшенный склад. Сообщение о пожаре поступило в региональное МЧС около 23:00. К моменту приезда огнеборцев крыша постройки горела открытым пламенем по всей площади.
 
Общая площадь возгорания составила примерно 600 квадратных метров. Пострадавших нет, причину пожара предстоит установить специалистам.
 

 

Галерея
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 1
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 2
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 3
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 4
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 5
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 6
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 7
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 8
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 9
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 10
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 11
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 12
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 13
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 14
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 15
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 16
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 17
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 01:38 +2
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