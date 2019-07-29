Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров

Фото и видео Сергея Старикова

На месте происшествия работали не менее шести пожарных расчетов.

Поздно вечером, 28 июля, на ул. Победы в поселке Рудаково загорелся заброшенный склад. Сообщение о пожаре поступило в региональное МЧС около 23:00. К моменту приезда огнеборцев крыша постройки горела открытым пламенем по всей площади.

Общая площадь возгорания составила примерно 600 квадратных метров. Пострадавших нет, причину пожара предстоит установить специалистам.