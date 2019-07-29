Фото и видео Сергея Старикова
Площадь пожара на заброшенном складе в Туле составила 600 кв. метров
На месте происшествия работали не менее шести пожарных расчетов.
Поздно вечером, 28 июля, на ул. Победы в поселке Рудаково загорелся заброшенный склад. Сообщение о пожаре поступило в региональное МЧС около 23:00. К моменту приезда огнеборцев крыша постройки горела открытым пламенем по всей площади.
Общая площадь возгорания составила примерно 600 квадратных метров. Пострадавших нет, причину пожара предстоит установить специалистам.
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