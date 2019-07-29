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31 июля в южной части Тулы ожидаются перебои с водой

31 июля в южной части Тулы ожидаются перебои с водой

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

31 июля специалисты водоканала будут готовить Масловско-Песоченский водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим с 8.00 пониженное давление холодной воды, местами перебои ожидаются в

  • южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,
  • южнее улицы Гоголевской,
  • квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Рассвет, Иншинский, Хопилово, Скуратовских поселках,
  • д. Китаевка,
  • д. Верхнее и Нижнее Волохово,
  • д. Барыково,
  • д. Алексеевка,
  • д. Ямны.

В Берниках будет приостановлено холодное водоснабжение.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:37 +4
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