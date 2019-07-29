31 июля в южной части Тулы ожидаются перебои с водой

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

31 июля специалисты водоканала будут готовить Масловско-Песоченский водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим с 8.00 пониженное давление холодной воды, местами перебои ожидаются в

южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,

южнее улицы Гоголевской,

квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Рассвет, Иншинский, Хопилово, Скуратовских поселках,

д. Китаевка,

д. Верхнее и Нижнее Волохово,

д. Барыково,

д. Алексеевка,

д. Ямны.

В Берниках будет приостановлено холодное водоснабжение.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.