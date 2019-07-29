31 июля в южной части Тулы ожидаются перебои с водой
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
31 июля специалисты водоканала будут готовить Масловско-Песоченский водозабор к работе в зимних условиях. В связи с этим с 8.00 пониженное давление холодной воды, местами перебои ожидаются в
- южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города,
- южнее улицы Гоголевской,
- квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- Новомосковском шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Рассвет, Иншинский, Хопилово, Скуратовских поселках,
- д. Китаевка,
- д. Верхнее и Нижнее Волохово,
- д. Барыково,
- д. Алексеевка,
- д. Ямны.
В Берниках будет приостановлено холодное водоснабжение.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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