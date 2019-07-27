Отсутствие тахографа, непропуск скорой и доходы депутатов: Путин утвердил поправки в законы

отсутствие тахографа

Согласно новым правилам, за выход в рейс транспорта со сломанным тахографом (или без него) предусмотрены повышенные штрафы, пишет dailystorm.ru:

для водителей – 5000 рублей (было 3000 рублей);

для лиц, ответственных за транспортное средство, — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей;

ИП – от 15 тысяч до 25 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

До подписания документа наказания за неисправные тахографы для ИП и юрлиц не было.

нарушения при техосмотре

За допущенные нарушения при техосмотре может грозить даже уголовная ответственность. В частности, она может наступить, если проводить ее без лицензии.

Также теперь можно получить штраф в 2000 рублей за управление транспортом без диагностической карты.

Если нарушен порядок ведения реестра техосмотра, то должностным лицам грозит штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — 100-200 тысяч рублей.

не пропустил скорую – заплати

За непропуск скорой помощи штраф увеличился с 500 рублей (и лишение прав на срок до трех месяцев) до 5000 рублей и лишением водительских прав до года.

Если кто-то помешает врачу оказать помощь человеку и тот в результате получил тяжкий вред здоровью, то виновного может ждать лишение свободы до 2 лет и штраф до 80 тысяч рублей. Если пациент при этом умрет, то чинивший препятствия может получить 4 года лишения свободы.

Если же вреда здоровью в этом случае нанесено не было, то штраф составит от 4000 до 5000 рублей.

беспилотные полеты

В 10 раз вырос штраф и за незаконное использование летательной беспилотной техники – с 5 до 50 тысяч рублей для рядовых граждан и до 150 тысяч для должностных лиц.

подделка документов

За подделку и сбыт поддельных документов грозит теперь лишение свободы до трех лет. За хранение, сбыт, приобретение, перевозку — до года.

За предоставление ложной информации при оформлении паспорта, в том числе заграничного, рядовым гражданам грозит штраф от 3000 до 5000 рублей, а должностным лицам — до 10 000 рублей.

депутаты, их доходы и выборы

Теперь партиям разрешено не передавать информацию в ЦИК о числе своих кандидатов один раз в три года, как это принято сейчас. Они будут предоставлять такие данные по запросу ЦИК на основе данных, содержащихся в ГАС (Государственная автоматизированная система) «Выборы».

За предоставление депутатами ложной информации о доходах и имуществе теперь предусмотрено альтернативное наказание. Ранее за это депутаты сразу же должны были лишаться депутатских полномочий. Теперь же можно отделаться предупреждением или освобождением от должности (без прекращения полномочий депутата).