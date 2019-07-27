Тулячка хотела продать детское автокресло в интернете и лишилась 10,5 тысяч рублей

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о важности неразглашения сведений о реквизитах имеющихся банковских карт. Их нельзя сообщать никому, даже если собеседник, звонящий по телефону, представляется сотрудником банка. Также следует проявлять максимальную бдительность при осуществлении переводов со своей карты на счета неизвестных лиц.

За прошедшие сутки Тульской области зарегистрированы 5 подобных преступлений. В четырёх случаях жертвам мошенничеств на сотовый телефон звонили неизвестные лица и представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Они под различными предлогами уговаривали потерпевших назвать номера и коды имеющихся у них банковских карт, после чего с их счетов пропадали деньги.

У 60-летней тулячки таким способом списали 10,5 тысяч рублей, а 26-летняя жительница областного центра лишилась 57 тысяч рублей. У 47-летней жительницы посёлка Иншинский украли 6,5 тысяч рублей, а у 59-летней жительницы деревни Верхние Присады Ленинского района мошенники с её трёх банковских карт списали более 96,5 тысяч рублей.

56-летнюю жительницу микрорайона Северо-Задонск под предлогом перечисления денег за покупку детского автомобильного кресла, объявление о продаже которого она разместила на сайте бесплатных объявлений, мошенник убедил назвать реквизиты банковской карты. В последствии с неё было произведено списание 10,5 тысяч рублей.

По всем указанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан ни в коем случае никому не сообщать реквизиты банковских карт и не переводить деньги в качестве оплаты за товар либо услуги по сомнительным объявлениям в сети Интернет. Также в случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми. Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.