Жительница Тульской области чуть не лишилась отпуска из-за долга в 1,6 млн рублей

В рамках исполнительного производства женщину ограничили в праве выезда за пределы страны.

На исполнении в отделе судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области находится сводное исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности по кредиту на сумму порядка 1,6 млн рублей.

Неплательщица не спешила возвращать долг и никаких мер к выплате кредита не принимала. Приставам пришлось ограничить её в праве выезда за пределы России. Узнав о наложенных ограничениях и не желая портить отпуск, женщина в кратчайшие время выплатила все долги.

Сотрудники УФССП России по Тульской области напоминают: планируя выезд за границу, стоит убедиться в отсутствии долгов по исполнительным производствам. Сделать это можно с помощью «Банка данных исполнительных производств».