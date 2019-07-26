новости
новости
Регистрация
Жительница Тульской области чуть не лишилась отпуска из-за долга в 1,6 млн рублей

Жительница Тульской области чуть не лишилась отпуска из-за долга в 1,6 млн рублей

В рамках исполнительного производства женщину ограничили в праве выезда за пределы страны.

На исполнении в отделе судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области находится сводное исполнительное производство о взыскании с местной жительницы задолженности по кредиту на сумму порядка 1,6 млн рублей.

Неплательщица не спешила возвращать долг и никаких мер к выплате кредита не принимала. Приставам пришлось ограничить её в праве выезда за пределы России. Узнав о наложенных ограничениях и не желая портить отпуск, женщина в кратчайшие время выплатила все долги.

Сотрудники УФССП России по Тульской области напоминают: планируя выезд за границу, стоит убедиться в отсутствии долгов по исполнительным производствам. Сделать это можно с помощью «Банка данных исполнительных производств».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:54 0
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыограничение права на выезд за пределы страныисполнительное производстводолги по кредитам
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области из-за ДТП была перекрыта трасса М-4 «Дон»
В Тульской области из-за ДТП была перекрыта трасса М-4 «Дон»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.