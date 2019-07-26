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В Узловой ремонтируют детскую поликлинику № 2
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Узловой ремонтируют детскую поликлинику № 2

Здание филиала, расположенное в квартале 50 лет Октября, будет полностью перестроено.

В помещениях полным ходом идёт капитальный ремонт. Будут заменены окна и двери, системы электро- и водоснабжения, отремонтирована входная группа, проведена перепланировка помещений.

– Это грандиозный проект, хоть и на небольшой территории, – отметила Галина Капустина, врач-педиатр филиала детской поликлиники №2. – Кабинеты будут большие, в два раза больше, чем были. Для детей спланирован просторный холл. Мамы оценят новую теплую колясочную, теперь не придется оставлять коляски под открытым небом.

Для проведения ремонта из бюджета Тульской области в рамках программы «Развитие здравоохранения Тульской области» выделено более 2,5 млн рублей.

– В медицинских учреждениях района планомерно ведутся ремонтные работы, – подчеркнул Серей Федоров, и. о. главврача Узловской районной больницы, – В прошлом году было отремонтировано здание, где открыли поликлинику здорового ребенка. Это фактически детский диспансер, который усовершенствовал педиатрическую службу Узловского района.

К филиалу детской поликлиники № 2 прикреплены более трех тысяч ребят. Там два кабинета врача-педиатра и процедурный кабинет. Сотрудники филиала оказывают помощь в медицинских кабинетах трех школ и пяти детских садов.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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