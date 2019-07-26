В Тульской области из-за ДТП была перекрыта трасса М-4 «Дон»

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Как сообщают очевидцы, примерно в районе 225-го километра трассы М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП с участием большегруза.

«По предварительным данным, произошло попутное столкновение грузового автомобиля и малолитражки Daewoo Matiz. Последний автомобиль выезжать с прилегающей территории. В результате ДТП пострадали мужчина, женщина, а также дети пяти и полутора лет. По имеющейся на настоящий момент информации, оснований опасаться за их жизни нет» , – сообщила корреспонденту Myslo руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова.

На момент публикации новости общая длина пробки в обе стороны составляла около 10 км. В ГИБДД отметили, что, по состоянию на 21:00, движение было восстановлено.

Новость обновлена и дополнена в 21:05