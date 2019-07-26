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В Тульской области из-за ДТП была перекрыта трасса М-4 «Дон»
Фото news.rambler.ru

В Тульской области из-за ДТП была перекрыта трасса М-4 «Дон»

Причиной стала автоавария примерно в районе 225-го километра.

Как сообщают очевидцы, примерно в районе 225-го километра трассы М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП с участием большегруза.
 
«По предварительным данным, произошло попутное столкновение грузового автомобиля и малолитражки Daewoo Matiz. Последний автомобиль выезжать с прилегающей территории. В результате ДТП пострадали мужчина, женщина, а также дети пяти и полутора лет. По имеющейся на настоящий момент информации, оснований опасаться за их жизни нет», – сообщила корреспонденту Myslo руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова.
 
На момент публикации новости общая длина пробки в обе стороны составляла около 10 км. В ГИБДД отметили, что, по состоянию на 21:00, движение было восстановлено.
 
Новость обновлена и дополнена в 21:05
 
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:53 +1
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Тульская областьКиреевский районн

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