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В Туле изменилась схема движения транспорта
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле изменилась схема движения транспорта

На пересечении улиц Демидовская плотина, Епифанской и Пролетарской начали действовать новые дорожные знаки.

На пересечении улиц Епифанской и Пролетарской установлен знак «Движение направо или налево». На Демидовской Плотине, на участке от ул. Осташева до ул. Пролетарской установлены дорожные знаки «Направление движения по полосам».

Теперь транспорт, который едет по ул. Епифанской, перед пересечением с ул. Пролетарской сможет повернуть налево или направо. Машины, которые движутся  по  Демидовской  Плотине  на участке от ул. Осташева до ул. Пролетарской  в сторону ул. Пролетарской,  должны будут повернуть налево с трамвайных путей, либо двигаться прямо.

Для разгрузки перекрёстка на 24 секунды увеличена фаза зеленого сигнала светофора для движения по Демидовской Плотине и ул. Епифанской через ул. Пролетарскую.

Эти изменения введены для увеличения пропускной способности на ул. Демидовская плотина, а также для исключения заторов на прилегающих улицах.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:05 +3
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