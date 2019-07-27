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Полицейский из Арсеньево подставил знакомого, чтобы улучшить статистические показатели

Полицейский из Арсеньево подставил знакомого, чтобы улучшить статистические показатели

Он подсунул ему наркотики, а затем обыскал и изъял.

Прокурор Арсеньевского района 26 июля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего старшего оперуполномоченного местного отдела полиции 38-летнего Сергея Л. Ему вменяется превышение должностных полномочий, а также незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков.

В августе 2018 года Сергей передал знакомому сверток с наркотиком, а после в помещении полиции провел личный досмотр, в ходе которого обнаружил и изъял ранее переданный сверток. Сделал он это для искусственного повышения статистических показателей раскрываемости преступлений на территории Арсеньевского района. 

В отношении его знакомого в полиции было возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических средств. 

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что на данный момент Сергей находится под домашним арестом. 

Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:01 +3
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