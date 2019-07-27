Алексей Дюмин: «Нужно до сентября отремонтировать дороги с наибольшей интенсивностью движения»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ход ремонта улицы Оборонной в Туле 25 июля проверил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Ремонт ул. Оборонной начался 4 июля. Здесь предстоит заменить асфальтовое покрытие, трамвайные пути и столбы.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин отметил, что, несмотря на дождливую погоду, ремонт идет по графику, так как в начале июля удалось сработать на опережение. На данный момент выполнено 30% от плана. До 15 сентября все работы будут завершены.

Всего же в рамках БКАД планируется выполнить работы по ремонту 17 объектов общей площадью более 300 000 кв. м на сумму 534 млн рублей. В настоящее время работы завершены на 5 и ведутся на 8 объектах. Выполнена половина от общего объема запланированных работ.

«Цель нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – создать современную, комфортную и надежную транспортную инфраструктуру. Фактически нацпроект расширяет и дополняет приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который был реализован в 2017-2018 годах. Он включает в себя не только не только дороги агломерации, но и все дороги регионального значения нашей области», - напомнил Алексей Дюмин.

Глава региона обратил внимание руководителей администрации областного центра, что вместе с ремонтом дорожного покрытия необходимо проводить благоустройство тротуаров и прилегающих территорий.

Владислав Галкин сообщил, что помимо замены асфальтового покрытия на улице Оборонной заменено 15 светофоров. Выявлено 47 объектов, которые не соответствовали правилам благоустройства, выданы предписания, снесено 8 незаконных построек.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов доложил о ходе ремонта дорог в рамках БКАД по региону в целом. В нынешнем году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 62 объекта, из которых 19 региональных и 43 муниципальных. Общая сумма финансирования проекта – свыше 2,5 млрд рублей. На 7 объектах работы уже завершены, на 46 – ведется ремонт дорог. Выполнение составляет 60% от плана.

«Как правило, с началом учебного года поток машин на дорогах региона возрастает. Чтобы не создавать пробки и неудобства для людей, нужно успеть до сентября отремонтировать большую часть там, где самое интенсивное движение», - сказал Алексей Дюмин по итогам инспекции работ.

Алексей Дюмин также задал Владиславу Галкину вопрос о том, как обстоят дела с ремонтом недавно закрытого Баташевского моста. Первый заместитель главы администрации Тулы сообщил, что до конца июля проектная организация предложит решение по ремонту объекта. Провести работы планируется в августе. Задача – открыть движение по мосту до начала нового учебного года.

Губернатор подчеркнул, что администрации необходимо принять все меры, чтобы работы были завершены в срок, а также проанализировать ситуацию по другим объектам дорожной инфраструктуры, которые требуют ремонта.