Туристы из Тульской области заблудились в горах Геленджика

Фото: http://kubanspas.info.

25 июля двое туристов из Тульской области заблудились в горах села Возрождение. На их поиски в 21.00 отправились сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС».

Сообщается, что спасатели прошли около 9 километров вдоль реки Жене и обнаружили заблудившихся туляков на берегу. Они грелись у костра.

Выяснилось, что парень с девушкой, гуляя в горах, решили выйти к водопадам. Молодой человек, бывавший в этих местах раньше, был убежден, что знает дорогу. Но перепутал тропы.

Как сообщает «Кубань-СПАС», спасатели вывели заблудившихся туристов из горного массива и доставили к месту проживания. Медицинская помощь путешественникам не потребовалась.