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Туристы из Тульской области заблудились в горах Геленджика
Фото: http://kubanspas.info.

Туристы из Тульской области заблудились в горах Геленджика

Заблудившихся молодых людей оперативно нашли спасатели.

25 июля двое туристов из Тульской области заблудились в горах села Возрождение. На их поиски в 21.00 отправились сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС».

Сообщается, что спасатели прошли около 9 километров вдоль реки Жене и обнаружили заблудившихся туляков на берегу. Они грелись у костра.

Выяснилось, что парень с девушкой, гуляя в горах, решили выйти к водопадам. Молодой человек, бывавший в этих местах раньше, был убежден, что знает дорогу. Но перепутал тропы.

Как сообщает «Кубань-СПАС», спасатели вывели заблудившихся туристов из горного массива и доставили к месту проживания. Медицинская помощь путешественникам не потребовалась.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:42 +11
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