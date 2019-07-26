Погибший в жутком ДТП на ул. Кутузова подросток мог быть пьян

Фото и видео Сергея Старикова.

Как стало известно Myslo, в настоящее время следствие проверяет информацию о том, что 17-летний подросток, который был за рулем врезавшейся в прицеп КамАза «пятерки», мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Тем временем в соцсетях знакомые погибшего уверенно заявляют, что парень был пьян, а хозяин авто в это время находился на пассажирском сиденье.

Напомним , рано утром 25 июля в районе пересечения улиц Кутузова и Волкова в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, в стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом для перевозки бетонных плит на значительной скорости врезался ВАЗ-2105. В результате ДТП погиб 17-летний водитель автомобиля. Помимо него в салоне находились его ровесник, а также 18-летний и 19-летний парни. Двое из них до сих пор находятся в реанимации.

Отметим тот факт, что погибший молодой человек являлся участником тульского сообщества в социальной сети, в котором молодые люди делятся своим опытом по ремонту и восстановлению старых отечественных автомобилей ВАЗ. В фотоальбомах и на стене группы периодически публикуются видео и фото с умышленными грубыми нарушениями ПДД, в том числе дрифтом и превышением скорости. Одно из таких видео было снято минувшей ночью:

Стоп-кадр из видео.

Интересно, что с начала года это ДТП – не первый инцидент на территории Пролетарского округа с участием старых отечественных машин, за рулем которых находились подростки или молодые люди.

Так, 11 апреля на улице Металлургов в Туле сотрудник полиции обратил внимание на подозрительный автомобиль — тонированную отечественную «шестерку». Страж порядка выяснил, что за рулем находится 17-летний подросток, и вызвал экипаж ДПС. Выяснилось, что молодой человек уже дважды попадался Госавтоинспекции за рулем автомобиля.

Общаться с полицией пришла мама несовершеннолетнего водителя. Чуть позже молодой человек, ни капли не смутившись полицейских и родительницы, сделал «селфи» на фоне эвакуатора, забиравшего автомобиль.