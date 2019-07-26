Погода в Туле 27 июля: жарко, сухо и ветрено

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность, осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, северный ночью 5-10 м/с, днём до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +14 до +19 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.