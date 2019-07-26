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Погода в Туле 27 июля: жарко, сухо и ветрено

Погода в Туле 27 июля: жарко, сухо и ветрено

Синоптики обещают переменную облачность и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность, осадков не предвидится. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, северный ночью 5-10 м/с, днём до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +14 до +19 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +2
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