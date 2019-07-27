новости
новости
Регистрация
В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский»
Фото и видео Сергея Старикова

В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский»

По словам очевидцев, мужчина покинул место происшествия на такси.

В ночь на 27 июля, в районе поворота с ул. Скуратовской на ул. Октябрьскую в Туле водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил стелу с надписью «поселок Скуратовский».
 
По словам очевидцев, мужчина был пьян и поэтому не справился с управлением. Сначала он сам вызвал себе скорую, а затем уехал с места происшествия на такси.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

 

Галерея
В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский», Фото: 1
В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский», Фото: 2
В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский», Фото: 3
В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский», Фото: 4
В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский», Фото: 5
В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский», Фото: 6
В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский», Фото: 7
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 04:08 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибддпроисшествия
Место
ТулаСкуратово

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский рецидивист после бурной ночи обокрал случайную знакомую
Тульский рецидивист после бурной ночи обокрал случайную знакомую
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.