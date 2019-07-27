В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский»

Фото и видео Сергея Старикова

В ночь на 27 июля, в районе поворота с ул. Скуратовской на ул. Октябрьскую в Туле водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил стелу с надписью «поселок Скуратовский».

По словам очевидцев, мужчина был пьян и поэтому не справился с управлением. Сначала он сам вызвал себе скорую, а затем уехал с места происшествия на такси.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.