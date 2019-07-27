Фото и видео Сергея Старикова
В Туле пьяный водитель сбил стелу «поселок Скуратовский»
По словам очевидцев, мужчина покинул место происшествия на такси.
В ночь на 27 июля, в районе поворота с ул. Скуратовской на ул. Октябрьскую в Туле водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил стелу с надписью «поселок Скуратовский».
По словам очевидцев, мужчина был пьян и поэтому не справился с управлением. Сначала он сам вызвал себе скорую, а затем уехал с места происшествия на такси.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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