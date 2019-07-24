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Тульская область расширяет сотрудничество с Вьетнамом
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область расширяет сотрудничество с Вьетнамом

Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Вьетнамом по итогам 2018 года составил более 12,5 млн долларов США.

23 июля первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел встречу с Секретарем партийного комитета – председателем народного совета провинции Тхань Хоа господином Чинь Ван Тьеном. 

Мероприятие прошло в рамках Года РФ в Социалистической Республике Вьетнам и Года Социалистической Республики Вьетнам в РФ.

Приветствуя гостей, Валерий Шерин отметил, что Россию и Вьетнам связывают прочные торгово-экономические и культурные отношения. Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Вьетнамом по итогам 2018 года составил более 12,5 млн долларов США и по сравнению с 2017 годом увеличился в 10 раз. 

В ноябре прошлого года Тульскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в России господин Нго Дык Мань. Он дал самую высокую оценку совместным усилиям по налаживанию сотрудничества между нашим регионом и его страной. В частности, в 2019 году ЗАО «Краснобор» поставило вьетнамским партнерам 40 тонн продукции из индейки. 

- Тульская область заинтересована в установлении долгосрочных и взаимовыгодных торгово-экономических, отношений с Вьетнамом. Мы готовы предложить вьетнамским партнерам самые выгодные условия для развития бизнеса и вывести наше деловое сотрудничество на новый, более продуктивный уровень, - подчеркнул Валерий Шерин.

Чинь Ван Тьен представил свою провинцию, которая в этом году занимает первое место во Вьетнаме по темпам развития.  

Валерий Шерин и заместитель Председателя народного комитета провинции Тхань Хоа госпожа Ле Тхи Тхин подписали Протокол о намерении заключить Соглашение об установлении дружественных отношений между правительством Тульской области и Народным комитетом провинции Тхань Хоа.

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