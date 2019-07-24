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Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля
Фото Сергея Старикова.

Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля

В аварии пострадали три человека.

Утром 24 июля на автодороге «Тула — Новомосковск» в деревне Быковка произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Напротив дома № 25 столкнулись «Мазда СХ-5», грузопассажирская «Газель» и «Волга».

По словам участников автоаварии, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки уснул за рулем. Предварительно, «Мазда» врезалась в заднюю часть «Газели», последнюю вынесло на встречку, где она столкнулась с «Волгой».

В аварии пострадали три человека: водитель «Волги» и его пассажир, а также водитель «Газели». Пострадавших из «Волги» госпитализировали.

Водитель иномарки свою вину не отрицает.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 1
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 2
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 3
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 4
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 5
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 6
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 7
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 8
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 9
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 10
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 11
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 12
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 13
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 14
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 15
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 16
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 17
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 18
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 19
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 20
Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля, Фото: 21
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:36 +2
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