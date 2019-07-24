Под Тулой уснувший водитель «собрал» три автомобиля

Фото Сергея Старикова.

Утром 24 июля на автодороге «Тула — Новомосковск» в деревне Быковка произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Напротив дома № 25 столкнулись «Мазда СХ-5», грузопассажирская «Газель» и «Волга».

По словам участников автоаварии, причиной ДТП стало то, что водитель иномарки уснул за рулем. Предварительно, «Мазда» врезалась в заднюю часть «Газели», последнюю вынесло на встречку, где она столкнулась с «Волгой».

В аварии пострадали три человека: водитель «Волги» и его пассажир, а также водитель «Газели». Пострадавших из «Волги» госпитализировали.

Водитель иномарки свою вину не отрицает.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.