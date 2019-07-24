Где в Туле отключат электроэнергию 25 июля

Они пройдут в областном центре с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Лейтейзена, 9,

п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 3-12,

ул. М. Горького, 1, 2, 11, 13, 10-а,

ул. Ленина, 1-22,

ул. Пионерская, 10-17, 10-а,

ул. Шоссейная, 1-в,

Щёкинское шоссе, 55,

п. Рудаково: ул. Советская, 3,

ул. Победы, 3-а,

пр-д Вильямса, 8-24 (чётн.), 7-25 (нечётн.),

ул. Мусоргского, 1-43 (нечётн.), 49, 9-а, 2-28 (чётн.), 14-а, 14-б, 14-в,

ул. Докучаева, 13-29,

ул. Матросова, 2, 2-а, 4, 5, 7, 8,

ул. Комбайновая, 1-15,

ул. Нестерова, 90, 93,

ул. Краснодонцев, 86, 87,

ул. Белинского, 84, 85,

ул. Карпинского, 72, 77,

ул. Комарова, 36-47-а, 49-а,

ул. Кутузова, 16, 16-а,

ул. Шухова, 28,

ул. Кирова, 184, 186, 182,

ул. Кутузова, 8-а,

ул. Сакко и Ванцетти, 162-184 (чётн.), 197-217 (нечётн.),

пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5,

ул. Пархоменко, 46,

ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23,

ул. Станиславского, 29,

пер. Станиславского, 1, 2,

ул. Академика Павлова, 38,

ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Тульского Рабочего полка, 72-92 (чётн.),

ул. Зои Космодемьянской, 2-10 (чётн.),

пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19-а (нечётн.),

ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2,

ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11 (нечётн.),

пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,

ул. Физкультурная, 18, 27,

п. Трудовой, 138, 139.