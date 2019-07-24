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Игорь Черевченко: Задача «Арсенала» – попасть в группу Лиги Европы
Фото Алексея Пирязева.

Игорь Черевченко: Задача «Арсенала» – попасть в группу Лиги Европы

Главный тренер тульской команды перед стартом в Лиге Европы ответил на вопросы журналистов.

Накануне исторического для Тулы матча Лиги Европы «Арсенал» — «Нефтчи» главный тренер оружейников Игорь Черевченко и капитан команды Кирилл Комбаров ответили на вопросы представителей СМИ.

— Игорь Геннадьевич, вы уже определились с основным составом на матч или игроки об этом узнают непосредственно перед игрой?

- Игроки точно узнают перед матчем, а у меня уже есть понимание, кто будет в стартовом составе.

— Что можете сказать о сопернике?

- Хорошая команда. Хоть они и обыграли команду из Молдавии, сейчас в футбол все играют. Забить шесть мячей — это хороший показатель. У них много иностранцев, легионеров. Команда крепкая, каждый год участвует в еврокубках, поэтому легко точно не будет.

— Кирилл, как настраиваете команду?

- Я думаю, на такие матчи не нужно настраивать команду. Для Тулы это историческое событие. Думаю, все футболисты понимают меру ответственности и готовы на 100% выступить.

— Ваши эмоции от выхода в Лигу Европы?

- Повторюсь, это историческое событие для Тулы. Мы внесли определенный вклад. На нас большая ответственность перед болельщиками, перед руководством клуба, перед всеми. Эмоции зашкаливают. Я соскучился по матчам Лиги Европы и Лиги Чемпионов.

На этот же вопрос ответил Игорь Черевченко.

- Эмоции только положительные. Это большой успех для тульского футбола. Болельщики ждали этого момента всю жизнь! Но предстоит еще многое сделать, чтобы попасть в группу. У нас цель одна — попасть в основную группу Лиги Европы. Мы понимаем, что это очень тяжело сделать, но все будет зависеть от нас.

— Кирилл, что будете советовать игрокам, которые не имеют опыта выступления в еврокубках, перед матчем, чтобы не перегореть?

- Советовать конкретно ничего не буду. Мы, более опытные футболисты, подсказываем, помогаем в тренировочном процессе тем, кто помоложе. Непосредственно перед игрой, думаю, не надо будет никому ничего говорить.

— Игорь Геннадьевич, какая ситуация по травмированным игрокам?

- У нас только одна проблема — Эванс Кангва улетел в Германию на обследование, все остальные в строю, готовятся.

— Сложнее игры будут дома или на выезде?

- Будет везде тяжело: и в Туле, и в Баку. Легких игр не будет точно.

— Кирилл, есть ли задача не пропустить дома?

- Понятное дело, когда первую игру играешь дома, ни в коем случае нельзя пропускать. Но это футбол, игра, сложиться может всякое. Мы должны забивать первые и, конечно же, не пропускать. В выездном матче будет легче.

После пресс-конференции «Арсенал» провел открытую тренировку для журналистов.

Галерея
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 1
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 2
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 3
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 4
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 5
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 6
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 7
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 8
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 9
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 10
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 11
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 12
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 13
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 14
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 15
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 16
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 17
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 18
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 19
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 20
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 21
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 22
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 23
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 24
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 25
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 26
Открытая тренировка "Арсенала" перед матчем с "Нефтчи", Фото: 27
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