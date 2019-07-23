Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с транспортом в Молодежном

Фото из архива MySlo

Жители поселка Молодежный пожаловались в редакцию Myslo на сбои в работе общественного транспорта – после закрытия Баташевского моста они вынуждены больше часа ждать автобус. Мы обратились за комментарием в администрацию Тулы. Вот что нам ответили:

«В связи с ограничением движения транспорта по Баташевскому мосту, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, были приняты меры по изменению схемы движения общественного транспорта:

Схема движения автобусов маршрута № 34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – птицефабрика «Тульская» была временно сокращена до ост. «18-й Проезд» (по ул. Карпова), однако, по многочисленным просьбам жителей, схема движения автобусов была оперативно продлена до пересечения ул. Карпова и 12-го проезда.

Временный маршрут движения данного маршрута проходит по следующим улицам: ул. Комсомольская – ул. М. Горького (п. Косая Гора) – ул. Демешковская – Орловское шоссе – ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Карпова.

Схема движения автобусов маршрута № 23 «Областной диспансер – пос. Горелки» временно сокращена до ост. «ул. Каширская».

Временный маршрут движения данного маршрута проходит по следующим улицам: пр-д Марины Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе;

В связи с сокращением схемы движения автобусов маршрута № 34 «пос. Косая Гора – пос. Октябрьский – птицефабрика «Тульская», в целях недопущения ухудшения качества транспортного обслуживания жителей, проживающих на территории «Медвенское», МКП «Тулгорэлектротранс» приняты меры по увеличению количества автобусов маршрута № 12 с 6 до 8 автобусов большого класса, вместимостью более 100 человек. Интервал движения автобусов маршрута № 12 сократился и составляет 15 минут.

Учитывая перераспределение транспортных потоков с ул. Карпова и значительно возросшие автотранспортные потоки по маршруту следования автобусов маршрута № 12, в настоящее время имеет место перегруженность улиц автотранспортом в утренние и вечерние «часы пик», что приводит к снижению пропускной способности, созданию заторов в движении. Затруднения в движении приводят к опозданиям автобусов (в том числе маршрута № 12) и отклонениям от установленного расписания».

В администрации отметили, что с 18 по 23 июля все автобусы выходили на линию без сбоев и нарушений расписания.