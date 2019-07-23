На улице Волнянского в Туле «шестёрка» врезалась в металлическую ограду

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы, на улице Волнянского в Туле, рядом с дилерским центром Toyota водитель отечественной «шестёрки» не справился с управлением и врезался в металлическую ограду, чуть не задев стоящую на парковке «Мазду».

По предварительным данным, в аварии никто серьёзно не пострадал – у легковушки оторван бампер и повреждена передняя часть кузова, у ограды помята одна из секций. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.