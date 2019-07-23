новости
новости
Регистрация
На улице Волнянского в Туле «шестёрка» врезалась в металлическую ограду
Фото очевидца

На улице Волнянского в Туле «шестёрка» врезалась в металлическую ограду

По предварительным данным, в ДТП никто серьёзно не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на улице Волнянского в Туле, рядом с дилерским центром Toyota водитель отечественной «шестёрки» не справился с управлением и врезался в металлическую ограду, чуть не задев стоящую на парковке «Мазду».

По предварительным данным, в аварии никто серьёзно не пострадал – у легковушки оторван бампер и повреждена передняя часть кузова, у ограды помята одна из секций. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариялегковушка врезалась в оградустолкновение
Место
Тулаулица Волнянского

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с транспортом в Молодежном
Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с транспортом в Молодежном
От туляков ждут предложений по празднованию Дня города
От туляков ждут предложений по празднованию Дня города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.