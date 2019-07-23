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Туляк и тулячка собрали «на двоих» 103 штрафа ГИБДД

Туляк и тулячка собрали «на двоих» 103 штрафа ГИБДД

Мужчина задолжал порядка 40 тысяч рублей, а женщина – более 34.

Туляк из Центрального района долгое время не выплачивал задолженность по 57 штрафам ГИБДД на сумму более 40 тысяч рублей. Жительница Советского района накопила долги по 46 штрафам на сумму свыше 34 тысяч рублей.

Сотрудники территориальных отделов УФССП России по Тульской области наложили на транспортные средства неплательщиков запрет на регистрационные действия, который сохраняет право пользования автомобилем, но лишает возможности распоряжаться им. После этого должники полностью оплатили все штрафы.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +1
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