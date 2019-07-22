Дети из затопленной Иркутской области отдохнут в тульских лагерях

Фото: skolkozarabativaet.ru.

Дети из затопленной Иркутской области отдохнут в лагерях нашего региона. Профильная смена пройдет с 1 по 26 августа. Сообщается, что активные педагоги из Тульской области уже откликнулись на данную инициативу и готовы оказать свою помощь в работе.

Смена будет включать в себя образовательную программу для ребят по таким направлениям: развитие лидерских качеств, творчество, спорт, культурно-массовые мероприятия, интересный досуг.

– Руководство правительства и министерство молодежной политики региона надеются таким образом поддержать семьи Иркутской области, попавшие в крайне тяжелую ситуацию. В настоящий момент детям необходимы позитивные эмоции и положительный настрой. Благодаря увлекательной программе, доброжелательным вожатым и разнообразному досугу, ребята смогут отвлечься от неприятных событий. А родители будут уверены, что их дети находятся не только в безопасности, но и под пристальным и грамотным контролем, — сообщается на сайте министерства молодежной политики.

Напомним, 29 июня состоялся телефонный разговор губернатора Тульской области Алексея Дюмина с министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

Алексей Дюмин сообщил, что Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов в сопровождении взрослых на период летних каникул.

Губернатор отметил, что регион возьмет на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением.