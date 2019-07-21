Где в Туле 22 июля отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
22 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» с 9.00 проведут плановые ремонтные работы. Публикуем список адресов, где в связи с этим не будет электроэнергии:
- пр-т Ленина, 95;
- ул. Обручева, 2;
- ул. М. Мазая, 1−9, 19;
- ул. Столетова, 2
- ул. Шухова, 12, 14, 14-а, 10-б, 20-а, 24 к.2, 26-а, 28-а, 22-а;
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б;
- ул. Кольцова, 1-а, 3-а;
- ул. Немцова, 10, 21, 19, 15, 17, 23, 25;
- ул. Р. Зорге, 13, 19, 15 к. 2, 19-б, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 26, 24, 22;
- ул. Кутузова, 8 20-в, 18, 20, 24;
- ул. Аносова, 4, 6;
- ул. Бардина, 1, 3;
- ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а;
- ул. П. Морозова, 2−60 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.);
- ул. Газовая, 55, 52;
- пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44;
- ул. Айвазовского, 28−40 (чётн.), 23−39 (нечётн.).
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