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Где в Туле 22 июля отключат электроэнергию

Где в Туле 22 июля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

22 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» с 9.00 проведут плановые ремонтные работы. Публикуем список адресов, где в связи с этим не будет электроэнергии:

  • пр-т Ленина, 95;
  • ул. Обручева, 2;
  • ул. М. Мазая, 1−9, 19;
  • ул. Столетова, 2
  • ул. Шухова, 12, 14, 14-а, 10-б, 20-а, 24 к.2, 26-а, 28-а, 22-а;
  • ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б;
  • ул. Кольцова, 1-а, 3-а;
  • ул. Немцова, 10, 21, 19, 15, 17, 23, 25;
  • ул. Р. Зорге, 13, 19, 15 к. 2, 19-б, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 26, 24, 22;
  • ул. Кутузова, 8 20-в, 18, 20, 24;
  • ул. Аносова, 4, 6;
  • ул. Бардина, 1, 3;
  • ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а;
  • ул. П. Морозова, 2−60 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.);
  • ул. Газовая, 55, 52;
  • пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44;
  • ул. Айвазовского, 28−40 (чётн.), 23−39 (нечётн.).
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вчера, в 21:21 +2
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