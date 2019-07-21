Где в Туле 22 июля отключат электроэнергию

22 июля специалисты «Тульских городских электрических сетей» с 9.00 проведут плановые ремонтные работы. Публикуем список адресов, где в связи с этим не будет электроэнергии:

пр-т Ленина, 95;

ул. Обручева, 2;

ул. М. Мазая, 1−9, 19;

ул. Столетова, 2

ул. Шухова, 12, 14, 14-а, 10-б, 20-а, 24 к.2, 26-а, 28-а, 22-а;

ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б;

ул. Кольцова, 1-а, 3-а;

ул. Немцова, 10, 21, 19, 15, 17, 23, 25;

ул. Р. Зорге, 13, 19, 15 к. 2, 19-б, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 26, 24, 22;

ул. Кутузова, 8 20-в, 18, 20, 24;

ул. Аносова, 4, 6;

ул. Бардина, 1, 3;

ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а;

ул. П. Морозова, 2−60 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.);

ул. Газовая, 55, 52;

пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44;

ул. Айвазовского, 28−40 (чётн.), 23−39 (нечётн.).