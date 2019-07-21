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До конца июля на тульских дорогах появятся три автоматических пункта весогабаритного контроля

До конца июля на тульских дорогах появятся три автоматических пункта весогабаритного контроля

Всего же в этим году их планируется установить 10 штук.

Заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Сиунов провел встречу с представителями крупнейших компаний — грузоперевозчиков и грузоотправителей.

Участники встречи обсудили установку автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в этом году на региональных дорогах появятся 10 таких пунктов.

Они позволят устанавливать габариты и вес транспортного средства транспортного средства без остановки или снижения скорости.

Установка АПВГК проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для повышения безопасности движения и увеличения срока службы дорог.

До конца июля 3 АПВГК будут установлены на участках дорог:

  • «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево»;
  • «Тула-Белев»;
  • «Лапотково-Ефремов».

В течение месяца они будут работать в тестовом режиме.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с введением контроля. Было поддержано предложение разместить на расстоянии 250 метров от АПВГК табло, на которых будет появляться информация о наличии перегруза или превышения габаритов.

В период тестирования водители большегрузов смогут проверить информацию о правонарушениях на сайте ГУ ТО «Тулаупрадор».

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вчера, в 20:26 0
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грузоперевозкиавтоматические пункты весогабаритного контроля

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