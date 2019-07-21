До конца июля на тульских дорогах появятся три автоматических пункта весогабаритного контроля
Всего же в этим году их планируется установить 10 штук.
Заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Сиунов провел встречу с представителями крупнейших компаний — грузоперевозчиков и грузоотправителей.
Участники встречи обсудили установку автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК). Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, в этом году на региональных дорогах появятся 10 таких пунктов.
Они позволят устанавливать габариты и вес транспортного средства транспортного средства без остановки или снижения скорости.
Установка АПВГК проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для повышения безопасности движения и увеличения срока службы дорог.
До конца июля 3 АПВГК будут установлены на участках дорог:
- «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево»;
- «Тула-Белев»;
- «Лапотково-Ефремов».
В течение месяца они будут работать в тестовом режиме.
Участники встречи обсудили вопросы, связанные с введением контроля. Было поддержано предложение разместить на расстоянии 250 метров от АПВГК табло, на которых будет появляться информация о наличии перегруза или превышения габаритов.
В период тестирования водители большегрузов смогут проверить информацию о правонарушениях на сайте ГУ ТО «Тулаупрадор».