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По Туле будет курсировать ЭКО-мобиль

По Туле будет курсировать ЭКО-мобиль

Идея раздельного сбора отходов постепенно овладевает широкими массами.

Ответственное отношение к природе входит в тренд, и становится модным. Все чаще мы берем на пикник не пластиковую, а бумажную одноразовую посуду. А в магазин - холщовую сумку. И вот теперь новый виток развития темы.

Экомобиль — это небольшой грузовик, который отныне будет собирать в городе Туле вторсырье — всё то, что можно переработать: стекло, бумагу, пластик определенных видов, полиэтиленовую пленку.

Курсировать «очистительный транспорт» будет вечером с 18.00 до 20.00. Пока его можно будет увидеть по адресам:

  • ул. Л. Толстого, 93,

  • ул. Приупская, 8,

  • ул. Хомяковская, 35,

  • ул. Кирова, 178,

  • ул. Братьев Жабровых, 12,

  • ул. Гагарина, 2 (пос.Косая Гора).

Проект реализуется совместно с волонтерами общественного движения «Экопатруль» и «Молодой Гвардии Единой России».

19 июля ЭКО-мобиль приехал к жителям в Привокзальный район, на проспект Ленина, 134−140. Здесь развернулась целая Академия раздельного сбора мусора.

ЭКО-мобиль принимал вторсырье: макулатуру, пластиковые крышечки, твердый пластик (бутылки из-под шампуня, бытовой химии — емкости, которые имеют шов на дне, а также маркировку «2»), пэт-бутылки, алюминий и жесть. Волонтеры рассказывали, показывали и отвечали на все интересующие жителей вопросы.

Одновременно увлекательные экспозиции развернули «Музей вторсырья», «Музей неоконченных историй» и «Эковикторина». Волонтеры подробно рассказали о существующих на территории области экологических проектах и пунктах приема вторсырья в городе. Наглядно показали альтернативу одноразовым вещам и изделия из переработанного вторсырья.

Ну и какой же праздник без музыки и любимых детских игр и викторин! Дети с огромным удовольствием спасали планету за 30 секунд, ловили крышечки, играли в нестандартные шашки, и соревновались в гонках на самокатах.

Гришанова Анна, жительница Арсеньево

— Мы приехали в гости к друзьям. Они проживают в этом дворе. Услышали музыку, и естественно мы не смогли остаться дома. Вышли посмотреть. У нас такого не проводится пока, но, я думаю, обязательно будет. Нам очень понравилось! Все наглядно показывают, рассказывают. Учат детей, и конечно нас — родителей, как сортировать мусор. В общем, мы не зря приехали. Очень довольны.

В мероприятии приняли участие глава города Тула Юрий Цкипури и депутат Тульской областной Думы Ольга Слюсарева.

Юрий Цкипури, глава города Тулы

- Тема экологии и мусора волнует сегодня всех. Современный бич — несанкционированные свалки. Они продолжают появляться и расти. Мы постоянно с ними боремся. Сегодняшнее мероприятие помогает прививать жителям культуру чистоты. Ребята делают огромное дело. Такие начинания нужно поддерживать и развивать.

Программа, запланированная губернатором по рекультивации свалок и строительству заводов по переработке мусора, предполагает его раздельный сбор. И город, со своей стороны, должен создавать достаточные условия и возможности для этого. ЭКО-автомобиль — хорошее начало. По итогам сегодняшней акции могу сказать, люди готовы разделять мусор, им только нужно в этом всесторонне помогать.

Ольга Слюсарева, депутат Тульской Областной Думы

- Чем больше и чаще мы будем проводить во дворах такие полезные мероприятия, тем быстрее мы привыкнем к правильному обращению с отходами. Нам нужно как можно скорее переходить на цивилизованное отношение к природе. Уверена в скором времени так и будет. Сегодня здесь очень много детей. Они видят и слышат, как можно беречь природу. Ведь все зависит от нас самих. Мы сами должны соблюдать чистоту. Нужны правильные привычки, и они закладываются в детстве. Из вторсырья делается очень много полезных вещей. Те же велосипеды, самокаты, и скутеры, так популярные сегодня. Почему бы этим не заняться в Тульской области.

Екатерина Олейник, организатор праздника

- Целью проекта «Экомобиль» является вовлечение жителей в раздельный сбор и ответственное обращение с отходами. Мы надеемся, что он станет начальным этапом для повсеместного внедрения раздельного сбора во дворах. Мы — волонтеры, неравнодушные люди, которые верят, что своими поступками можно изменить мир к лучшему. Мы хотим показать, что макулатура, пластик, алюминий, жесть — это не мусор, а ценное вторсырье, которое стоит денег. Все средства, полученные от сданного сегодня вторсырья, пойдут на нужды двора.

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20 июля, в 17:32 −7
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