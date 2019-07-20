Что делать, если УК не работает?

Рассказываем, куда пожаловаться на коммунальщиков, и можно ли вернуть деньги за невыполненные работы.

В редакцию Myslo обратился туляк Игорь Липов. Он проживает в доме № 91, корпус 2 по ул. Оборонной и уже несколько лет ведет войну с управляющей компанией.

- Многим собственникам не нравится работа нашей У. К. Мы находимся в управлении компании «Строймакс» уже много лет, но ситуация сильно ухудшилась в последние годы. Дом выглядит как заброшенный: деревья не опиливают, а мусор не убирают. По этому поводу мы уже многократно обращались в управляющую компанию, но на нас не реагируют.

Около двух месяцев назад собственники дома встречались с представителями администрации, они тоже обещали помочь, но тоже всё безрезультатно. Они написали уже два заявления в УК, больше не знают, что делать.

- Похожая ситуация была у нас и с канализационной трубой в 2016 году. Тогда мы несколько месяцев просили отремонтировать коммуникации, и тоже никто не хотел этого делать. Дошло до того, что труба треснула. И даже после этого управляющая компания принялась за работу только после обращения в СМИ.





Самое страшное, что такое наплевательское отношение УК становится опасным: пару недель назад во дворе упала большая ветка дерева.

Причем приземлилась она как раз на то место, где часто играют дети. Хорошо, что в тот момент там никто не находился!

Мы не знаем, что делать. Сменить управляющую компанию никак не можем, потому что старшая по дому нас не поддерживает. Её, вероятно, устраивает такая работа. Хорошие отношения старшей с управляющей компанией мы замечаем давно: например, только возле ее подъезда поменяли заборчик и облагородили палисадник. На остальных жителей никто смотреть не желает. Мы хотим как-то повлиять на коммунальщиков, чтобы наш двор и дом были в чистоте, и надеемся только на помощь СМИ, потому что однажды нам это уже помогло.

Как воздействовать на УК, если качество услуг не устраивает?

Собственники вправе пожаловаться на работу УК по следующим адресам:

Государственная жилищная инспекция Тульской области — Тула, пр. Ленина, 2. Тел. 24−51−60, gzi71@tularegion.ru.

Прокуратура Тульской области — Тула, пр. Ленина, 55, тел. 36−43−07. delopro@prokuror-tula.ru.

Помимо этого собственники могут вернуть деньги за содержание жилья. По закону, в случаях оказания услуг ненадлежащего качества УК обязана снизить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. Уменьшение платы происходит в порядке, установленном правилами (п. 6, п. 15 постановления Правительства Р. Ф. от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…»).

Для перерасчета факты недоработки УК должны быть отражены в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва работ. Этот акт является основанием для уменьшения размера платы. Акт нарушения качества составляется в соответствии с разделом X постановления Правительства Р. Ф. от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам…».

Перерасчет производится на основании актов выполненных работ или услуг, подписанных жителями только на дату проведения соответствующего вида работ или услуг.