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Туляк отправится в колонию за стрельбу по автомобилям

Туляк отправится в колонию за стрельбу по автомобилям

Преступление квалифицируется как «хулиганство с применением оружия».

Советским районным судом Тулы вынесен обвинительный приговор 28-летнему ранее судимому мужчине. Суд признал его виновным в совершении хулиганства, с применением оружия (п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд установил, что около 13.30 27 мая 2019 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из пистолета «ПБ-4» по автомобилям, припаркованным в района дома по ул. Болдина.

Мужчина нанес ущерб двум автомобилям: 9690 рублей и 22300 рублей.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помимо этого суд удовлетворил иск одного из потерпевших на сумму 22300 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

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20 июля, в 16:00 +4
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