Жители тульского микрорайона Зеленстрой написали обращение к Президенту

Они считают, что местные власти их не слышат: граждане просили светофор и знак «Жилая зона», а власти сносят 24 сосны и ремонтируют несуществующий тротуар.

О нерешенной транспортной ситуации Зеленстроя туляки неоднократно говорили на публичных слушаниях, писали в газеты и жаловались губернатору. Например, в феврале 2017 года на оперативном совещании у губернатора обсуждали коллективное обращение жителей микрорайона Зеленстрой-2, написанное ими в феврале 2017 года. Жители просили установить светофор на проспекте Ленина.

Тогда Алексей Дюмин потребовал создать рабочую группу, чтобы найти решение проблемы:

– Есть нормативные требования для транспортной логистики района. Подключите к работе министерство имущественных и земельных отношений, министерство транспорта и дорожного хозяйства, УМВД, ГИБДД. Вопрос с логистикой в этом микрорайоне нужно решать комплексно. И главное, чтобы было комфортно для жителей. А там даже нет пешеходных дорожек. Мне кажется, что о транспортной логистике в этом районе думали в последнюю очередь!

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ – Если ещё 50-70 лет назад можно было всё это делать, застраивать целые города вне контекста общения с людьми (но и государство было другое, и требования были другие), то сейчас это делать абсолютно невозможно. Это делается для людей и при помощи людей. Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ на встрече с урбанистами. 16 июля 2019 г., Тула, «Октава».

Напомним, что жители высоток ЖК «Зеленстрой-2» просили установить светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Грязева. Его до сих пор так и не установили.

Жители многоэтажек с Калужского шоссе, пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова просили установить знак «Жилая зона» на Соловьином проезде, по которому водят детей в новую школу.

На такой территории пешеход имеет преимущество абсолютно перед любым транспортным средством и может ходить как по тротуарам, так и по самой дороге, по которой, кстати, запрещено сквозное движение.

В результате комиссионного обследования территории прокуратура пришла к выводу о необходимости установки знаков. Но администрация города проигнорировала рекомендации прокуратуры.

А ведь организация тротуара даже двухметровой ширины не позволит вместить весь поток школьников и родителей в час пик, тем более зимой, когда снег здесь убирают по остаточному принципу. Поэтому знак «Жилая зона» – более рациональное решение.

Жители поселка 12 лет Октября, где и проходит Соловьиный проезд, просили не превращать этот тупик в проезжую дорогу, потому что под плитками покрытия проходят коммуникации. Владельцев коттеджей вообще слушать никто не стал.

А на днях они с удивлением обнаружили, что уже разыгран муниципальный контракт на «ремонт тротуара по ул. Соловьиный проезд (от ул. Генерала Маргелова до МБОУ ЦО №58) в муниципальном образовании г. Тула».

За 842 тысячи рублей власти отремонтируют тротуар и бортовой камень, которых нет! Заодно снесут 24 прекрасные сосны – они растут аккурат на месте тротуара.

Жители поселка 12 лет Октября, многоэтажек по пр. Ленина, 112-б, Калужское шоссе, 3 написали в связи с этим письмо Президенту России Владимиру Путину:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам как к гаранту прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, а также к лицу, обеспечивающему согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Необходимость обращения продиктована игнорирующими мнение граждан действиями органов исполнительной власти Тулы и области. Полагаем, что наши обращения, адресуемые губернатору, до него просто не доходят.

Транспортная проблема южной части Тулы – район Зеленстрой – была актуальна 10 лет назад. А в связи с комплексной застройкой Зеленстроя-2 она стала катастрофической. На публичных слушаниях граждане неоднократно указывали властям на необходимость решения транспортной проблемы, но на месте возможного дублера проспекта Ленина по четной стороне построены торговые центры. Муниципальная улица Конструктора Грязева пересекает частную территорию. Предусмотренные генпланом города дороги, в том числе соединяющие проспект Ленина, Калужское шоссе и улицу Оружейную, так и остались в планах, по ним не начато проектирование.

Зато очень большое внимание власти уделяют территории коттеджного поселка, оказавшегося внутри многоэтажной застройки. Этот поселок проектировался и застраивался по президентской программе «Свой дом» Областным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования в 1996-2004 годах.

Построенные за счет жителей поселка проезды в 2014 году были оформлены в муниципальную собственность как дороги общего пользования.

В 2018 году начала работу новая школа №58, в которую дети ходят по дорожкам поселка. Вместо обеспечения безопасности школьников по пути следования в школу путем установки знаков «Жилая зона» власти планируют организовать сквозное движение по проездам коттеджного поселка и микрорайона Зеленстрой-1, ссылаясь на обращение жителей нового микрорайона Зеленстрой-2.

Жители Зеленстроя-1 получили от администрации города копию того обращения жителей Зеленстрой-2 и показали его тем, чьи подписи стояли под обращением. Выяснилось, что изначально в обращении фигурировал только вопрос об установке светофора на выезде с улицы Конструктора Грязева на проспект Ленина. А вопроса о проезде через коттеджный поселок в обращении не было. Активистам удалось выяснить, что второй вопрос – о сквозном проезде – был дописан в уже подписанное обращение одним из жильцов – Нарховым Михаилом Юрьевичем (директор департамента инвестиционной деятельности и ВЭС Министерства экономического развития Тульской области 2014-2017 гг.).

Таким образом, в основе действий властей лежит сфальсифицированное обращение жителей. В июне 2019 года администрация Тулы заключила муниципальный контракт на ремонт несуществующего тротуара в поселке 12 лет Октября на 842 тысячи рублей. При строительстве тротуара подлежат удалению 24 взрослых дерева (каштан, липа, сосна) и переносу четыре опоры электросетей и Ростелекома. Согласования с владельцами подземных коммуникаций, публичные процедуры с жильцами территории о проведении подобных действий никто не проводил.

Просим Вас остановить необоснованное и нецелевое использование бюджетных средств и содействовать в организации публичных процедур для учета мнений жителей.

Считаем целесообразным появление в структуре администрации города должности главный архитектор Тулы с определенными полномочиями, а также других муниципальных служащих не со строительным или юридическим образованием, а с архитектурным или градостроительным. Избегать в дальнейшем принятие градостроительных решений без выхода на местность и детального изучения последствий принимаемых решений.

В интересах жителей Зеленстрой-1, Зеленстрой-2 и поселка 12 лет Октября, Сергей Сорокин, старший по улице Лесная Опушка.