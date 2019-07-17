Фото из архива Myslo.
В Туле снова ожидается гроза
В регионе объявлено метеопредупреждение.
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля в течение дня в регионе местами ожидаются грозы. Порывы ветра могут достигнуть 12−17 м/с.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:
- держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;
- если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону;
- если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.
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