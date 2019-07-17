В Туле снова ожидается гроза

Фото из архива Myslo.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля в течение дня в регионе местами ожидаются грозы. Порывы ветра могут достигнуть 12−17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта: