Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают на чемпионат России по суперкроссу
Он состоится в СК «Металлург» (ул. Кутузова, 229).
20 и 21 июля в Туле состоится четвертый этап чемпионата и первенства России по суперкроссу, а также Кубок города. Соревнования пройдут в классах 65, 85, 125, 250, open.
В субботу состоятся квалификационные заезды, а самое интересное туляков ждет в воскресенье. Торжественное открытие турнира — 21 июля в 11.00. Затем сильнейшие мотоспортсмены будут бороться за победу в соревнованиях.
программа
|Дата:
|Время:
|Мероприятие:
|19 июля 2019 года. Пятница.
|18:30 — 20:00
|Регистрация участников, тех. осмотр (все классы мото.) (на трассе суперкросса).
|20 июля 2019 года. Суббота.
|09:30 — 11:00
|Регистрация участников, тех. Осмотр (все классы) и мед. Осмотр. (на трассе суперкросса)
|11:15
|Собрание представителей команд и участников с организаторами.
|СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ МОТОЦИКЛОВ:
|11:30 — 11:45
|Класс 65 куб. см.
|11:50 — 12:15
|Класс 85 куб. см.
|12:20 — 12:35
|Класс 125 куб. см. «Юноши «.
|12:40 — 12:55
|Класс 125 куб. см. «Юниоры».
|13:00 — 13:15
|Класс 250 куб. см.
|13:20 — 13:35
|Класс «OPEN 2».
|13:35 — 14:00
|Технический перерыв
|КВАЛИФИКАЦИЯ ПО КЛАССАМ МОТОЦИКЛОВ:
|14:00 — 14:10
|Класс 65 куб. см.
|14:15 — 14:25
|Класс 85 куб. см.
|14:30 — 14:40
|Класс 125 куб. см. «Юноши «.
|14:45 — 14:55
|Класс 125 куб. см. «Юниоры».
|15:00 — 15:10
|Класс 250 куб. см.
|15:15 — 15:25
|Класс «OPEN 2».
|15:30
|Заседание жюри соревнований.
|21июля 2019 года. Воскресенье.
|СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ МОТОЦИКЛОВ:
|08:40 — 08:55
|Класс 65 куб. см.
|09:00 — 09:15
|Класс 85 куб. см.
|09:20 — 09:35
|Класс 125 куб. см. «Юноши «.
|09:40 — 09:55
|Класс 125 куб. см. «Юниоры».
|10:00 — 10:15
|Класс 250 куб. см.
|10:20 — 10:35
|Класс «OPEN 2».
|10:50
|Брифинг со спортсменами у стартовой машины!
|11:00
|Торжественное открытие соревнований (явка всех спортсменов обязательна)!
|1-я серия заездов по классам мотоциклов:
|11:30
|Закрытие предстартового парка
|11:40
|Класс 65 куб. см. (12 минут + 1 круг)
|11:55
|Закрытие предстартового парка
|12:05
|Класс 85 куб. см. (12 минут + 1 круг)
|12:20
|Закрытие предстартового парка
|12:30
|Класс 125 куб. см. «Юноши «(12 минут + 1 круг)
|12:45
|Закрытие предстартового парка
|12:55
|Класс 125 куб. см. «Юниоры «(12 минут + 1 круг)
|13:10
|Закрытие предстартового парка
|13:20
|Класс 250 куб. см. (12 минут + 1 круг)
|13:35
|Закрытие предстартового парка
|13:45
|Класс «OPEN 2» (12 минут + 1 круг)
|14:00- 14:25
|Технический перерыв
|2-я серия заездов по классам мотоциклов:
|14:20
|Закрытие предстартового парка
|14:30
|Класс 65 куб. см. (12 минут + 1 круг)
|14:45
|Закрытие предстартового парка
|14:55
|Класс 85 куб. см. (12 минут + 1 круг)
|15:10
|Закрытие предстартового парка
|15:20
|Класс 125 куб. см. «Юноши «(12 минут + 1 круг)
|15:35
|Закрытие предстартового парка
|15:45
|Класс 125 куб. см. «Юниоры «(12 минут + 1 круг)
|16:00
|Закрытие предстартового парка
|16:10
|Класс 250 куб. см. (12 минут + 1 круг)
|16:25
|Закрытие предстартового парка
|16:35
|Класс «OPEN 2» (12 минут + 1 круг)
|17:15
|Награждение победителей и призеров соревнований.
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