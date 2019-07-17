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Туляков приглашают на чемпионат России по суперкроссу
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на чемпионат России по суперкроссу

Он состоится в СК «Металлург» (ул. Кутузова, 229).

20 и 21 июля в Туле состоится четвертый этап чемпионата и первенства России по суперкроссу, а также Кубок города. Соревнования пройдут в классах 65, 85, 125, 250, open.

В субботу состоятся квалификационные заезды, а самое интересное туляков ждет в воскресенье. Торжественное открытие турнира — 21 июля в 11.00. Затем сильнейшие мотоспортсмены будут бороться за победу в соревнованиях.

программа



	
		

			
				Дата:
			
				Время:
			
				Мероприятие:
		

		

			
				19 июля 2019 года. Пятница.
			
				18:30 — 20:00
			
				Регистрация участников, тех. осмотр (все классы мото.) (на трассе суперкросса).
		

		

			
				20 июля 2019 года. Суббота.
			
				09:30 — 11:00
			
				Регистрация участников, тех. Осмотр (все классы) и мед. Осмотр. (на трассе суперкросса)
		

		

			
				 
			
				11:15
			
				Собрание представителей команд и участников с организаторами.
		

		

			
				 
			
				СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ МОТОЦИКЛОВ:
			
				 
		

		

			
				 
			
				11:30 — 11:45
			
				Класс 65 куб. см.
		

		

			
				 
			
				11:50 — 12:15
			
				Класс 85 куб. см.
		

		

			
				 
			
				12:20 — 12:35
			
				Класс 125 куб. см. «Юноши «.
		

		

			
				 
			
				12:40 — 12:55
			
				Класс 125 куб. см. «Юниоры».
		

		

			
				 
			
				13:00 — 13:15
			
				Класс 250 куб. см.
		

		

			
				 
			
				13:20 — 13:35
			
				Класс «OPEN 2».
		

		

			
				 
			
				13:35 — 14:00
			
				Технический перерыв
		

		

			
				 
			
				КВАЛИФИКАЦИЯ ПО КЛАССАМ МОТОЦИКЛОВ:
			
				 
		

		

			
				 
			
				14:00 — 14:10
			
				Класс 65 куб. см.
		

		

			
				 
			
				14:15 — 14:25
			
				Класс 85 куб. см.
		

		

			
				 
			
				14:30 — 14:40
			
				Класс 125 куб. см. «Юноши «.
		

		

			
				 
			
				14:45 — 14:55
			
				Класс 125 куб. см. «Юниоры».
		

		

			
				 
			
				15:00 — 15:10
			
				Класс 250 куб. см.
		

		

			
				 
			
				15:15 — 15:25
			
				Класс «OPEN 2».
		

		

			
				 
			
				15:30
			
				Заседание жюри соревнований.
		

		

			
				21июля 2019 года. Воскресенье.
			
				СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ МОТОЦИКЛОВ:
			
				 
		

		

			
				 
			
				08:40 — 08:55
			
				Класс 65 куб. см.
		

		

			
				 
			
				09:00 — 09:15
			
				Класс 85 куб. см.
		

		

			
				 
			
				09:20 — 09:35
			
				Класс 125 куб. см. «Юноши «.
		

		

			
				 
			
				09:40 — 09:55
			
				Класс 125 куб. см. «Юниоры».
		

		

			
				 
			
				10:00 — 10:15
			
				Класс 250 куб. см.
		

		

			
				 
			
				10:20 — 10:35
			
				Класс «OPEN 2».
		

		

			
				 
			
				10:50
			
				Брифинг со спортсменами у стартовой машины!
		

		

			
				 
			
				11:00
			
				Торжественное открытие соревнований (явка всех спортсменов обязательна)!
		

		

			
				 
			
				1-я серия заездов по классам мотоциклов:
			
				 
		

		

			
				 
			
				11:30
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				11:40
			
				Класс 65 куб. см. (12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				11:55
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				12:05
			
				Класс 85 куб. см. (12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				12:20
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				12:30
			
				Класс 125 куб. см. «Юноши «(12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				12:45
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				12:55
			
				Класс 125 куб. см. «Юниоры «(12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				13:10
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				13:20
			
				Класс 250 куб. см. (12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				13:35
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				13:45
			
				Класс «OPEN 2» (12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				14:00- 14:25
			
				Технический перерыв
		

		

			
				 
			
				2-я серия заездов по классам мотоциклов:
			
				 
		

		

			
				 
			
				14:20
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				14:30
			
				Класс 65 куб. см. (12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				14:45
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				14:55
			
				Класс 85 куб. см. (12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				15:10
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				15:20
			
				Класс 125 куб. см. «Юноши «(12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				15:35
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				15:45
			
				Класс 125 куб. см. «Юниоры «(12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				16:00
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				16:10
			
				Класс 250 куб. см. (12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				16:25
			
				Закрытие предстартового парка
		

		

			
				 
			
				16:35
			
				Класс «OPEN 2» (12 минут + 1 круг)
		

		

			
				 
			
				17:15
			
				Награждение победителей и призеров соревнований.
		

	




    



        




	
		
			
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				Автор:  Кристина Вернигорина,
			сегодня, в 13:51		
    
        
        
    
+3
        



    
	

	






    
    




    
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