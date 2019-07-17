Туляков приглашают на чемпионат России по суперкроссу

Фото из архива Myslo.

20 и 21 июля в Туле состоится четвертый этап чемпионата и первенства России по суперкроссу, а также Кубок города. Соревнования пройдут в классах 65, 85, 125, 250, open.

В субботу состоятся квалификационные заезды, а самое интересное туляков ждет в воскресенье. Торжественное открытие турнира — 21 июля в 11.00. Затем сильнейшие мотоспортсмены будут бороться за победу в соревнованиях.

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